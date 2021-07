Fomento aparca el prometido enlace directo del Hospital de la Marina Baixa con la N-332

Tan cerca, pero tan lejos. El Ministerio de Fomento mantiene aparcada la creación de un acceso directo para conectar el Hospital Comarcal de la Marina Baixa con la carretera Nacional 332, un proyecto que sanitarios y vecinos de la comarca llevan reivindicando más de una década pero que no se ejecutará, al menos, hasta que se lleve a cabo la ampliación del centro sanitario y el desarrollo de una superficie comercial proyectada en las inmediaciones del mismo. Así lo trasladaron este martes los representantes de los trabajadores del Hospital, que de nuevo han reclamado al Gobierno central una solución para el aislamiento en el que se encuentra el centro. Entre ellos, el delegado de Comisiones Obreras, Juan Ramón Such, quien recordó que el proyecto fue prometido para por el ya exministro socialista José Luis Ábalos: «Y al final, ha dejado de ser ministro antes ni siquiera de empezar la obra».

El Hospital de la Marina Baixa sufre desde hace décadas un tremendo abandono, tanto en infraestructuras propias como ajenas. Por lo que se refiere a estas últimas, la falta de buenas conexiones por carretera destaca como la principal carencia. Rodeado por una autopista y una carretera nacional, el centro, ubicado en término municipal de La Vila Joiosa está en la práctica totalmente aislado debido a la falta de enlaces. Sobre todo, tras la construcción de la variante de la Nacional 332, que se inauguró en el año 2005 sin una conexión directa a pesar de que pasa a escasos 50 metros del recinto hospitalario, lo que obliga a ambulancias y a todos los usuarios que acuden al mismo con su vehículo particular a hacer un rodeo de 6 kilómetros para llegar o incorporarse desde la N-332. Y, lo que es más grave, en el caso de las ambulancias el tiempo invertido en recorrer esta distancia puede ser vital en casos de emergencia.

La junta de personal sanitario remitió al ya exministro Ábalos más de 10.200 firmas para reivindicar la obra

El Ministerio de Fomento prometió en enero de 2019 que licitaría el proyecto para ejecutar esta obra en un plazo de dos meses. Lo hizo en una reunión mantenida en Madrid entre la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y los entonces directora general de Eficiencia y Régimen Económico, Carmelina Pla; y director general de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, Javier Herrero. «Hemos salido muy satisfechos de esta reunión porque hay un compromiso firme del Ministerio de Fomento de licitar tanto el trazado como la redacción del proyecto en los dos primeros meses del año», afirmó aquel día la consellera, quien mostró su confianza en que «finalmente veremos cumplida una reivindicación y una necesidad para poder atender con la máxima calidad asistencial a todos los ciudadanos del Departamento de Salud de la Marina Baixa». Desde el Gobierno socialista dieron, además, datos: se había previsto una partida de 166.700 euros para licitar la redacción del proyecto, mientras que Fomento preveía que la actuación global de construcción de estos accesos abarcase una superficie de 3,3 kilómetros y tuviese un presupuesto estimado de 18,14 millones, que nunca se llegaron a consignar en los Presupuestos Generales del Estado.

Movilizaciones

Desde la junta de personal de este Departamento de Salud no han cesado en reclamar a Gobierno y Generalitat que atendiesen una obra que consideran «primordial». A mediados de 2018, medio año meses antes de que Fomento comprometiese la obra, este órgano inició una campaña de actuaciones y movilizaciones, que se inició con el envío de distintas cartas a los responsables políticos de todas las administraciones competentes. A ésta le siguió una recogida de firmas en buena parte de los municipios de la comarca, que logró reunir más de 10.200 apoyos, entre ellos los de la propia gerente del departamento, Rosa Louis Cereceda, y los de los alcaldes que en aquel momento gobernaban en los 18 municipios de la Marina Baixa. Todas ellas fueron remitidas al entonces ministro José Luis Ábalos, que no solo entonces sino también en comparecencias posteriores ha seguido argumentando su compromiso de llevar a cabo esta obra. La última vez, en un foro organizado por este diario el pasado diciembre.

El presidente en funciones de la junta de personal, Juan Ramón Such, lamenta que en todo este tiempo el Gobierno no haya dado ni un solo paso para sacar adelante este proyecto, que los trabajadores consideran del todo necesario. Igualmente, el también delegado sindical de CC OO, destaca que los enlaces al Hospital siguen «igual de paralizados que la ampliación del centro», otra obra que la Generalitat lleva años prometiendo pero que, igualmente, sigue sin arrancar. Por eso, Such ha mostrado su temor de que la ejecución de los enlaces no se llegue a realizar «ni ahora ni mucho más adelante» si la misma, tal y como les trasladaron en su día desde el Ministerio y también desde el PSPV-PSOE, está condicionada al desarrollo de la zona comercial anexa al Hospital y a la propia ampliación del mismo.