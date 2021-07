Bronca política en Benidorm tras afirmar Cs que la Policía Local "parece que ni está ni se la espera"

Las críticas del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benidorm por la laxitud del gobierno local en la puesta en marcha de medidas para frenar la propagación del covid-19 han generado este jueves una intensa bronca política entre la misma Cs, el gobierno local y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). El motivo, una frase del portavoz de la formación naranja, Juan Balastegui, en la que afirmaba que “a tenor de la cantidad de jóvenes que hay en esta situación por la noche, la policía local parece que ni está ni se la espera, o peor, vemos algún patrulla junto a irresponsables que siguen haciendo lo que les da la gana, imaginamos que por la falta de agentes para controlarles”, una situación de la que culpaba al alcalde de la ciudad, el popular Toni Pérez, por no haber "sabido o querido llevar adelante los procesos selectivos necesarios para cubrir las plazas de agentes que se han jubilado estos años, ni aumentar la plantilla policial”.

El gobierno local apenas ha tardado en responder a esas afirmaciones y a la reclamación de Ciudadanos de poner en marcha medidas más contundentes para prevenir los contagios y evitar restricciones aún más duras si continúa creciendo la incidencia en la localidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, ha lamentado las declaraciones del portavoz del grupo ciudadanos "por dos razones: la primera y principal, por hacer daño una vez más a la imagen de la ciudad y la segunda, porque además no se ajustan a la realidad de la ciudad"- El edil ha defendido que "todos juntos, sector empresarial, cuerpos policiales que operan en la ciudad y este gobierno, llevan trabajando mano a mano para demostrar, que Benidorm es un destino seguro".

"Tanto por parte del cuerpo nacional de policía, como por la policía local, se está haciendo un trabajo extraordinario, con profesionalidad y eficacia, prestando especial atención en las zonas más concurridas de la ciudad, especialmente en el paseo de Levante", ha asegurado el concejal, quien además ha remarcado que "no son nada afortunadas las declaraciones del portavoz de ciudadanos, en la que manifiesta 'a la policía local, ni está ni se le espera' o haciendo referencia a que pasan y no actúan ante infracciones en materia de covid".

Matínez ha aprovechado para "agradecer el trabajo y esfuerzo diario que hacen nuestros agentes" y también ha insistido en que Benidorm "es un destino seguro, que en la ciudad no existen botellones, que las playas están totalmente cerradas sin nadie en su interior desde las 22.30 horas y que los vídeos e imágenes a las que se refiere, son las que se producen al cierre de los locales de ocio".

"Manifestaciones irresponsables"

Por su parte, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) también ha criticado duramente las manifestaciones del portavoz de Cs, que ha tildado de "irresponsables y desafortunadas", y le ha instado a rectificar lo dicho.

En un comunicado, el secretario local de este sindicato, Francisco Ángel González, ha lamentado que Balastegui, "con una falta absoluta de prudencia y de sensatez, se ha permitido el lujo, como se puede observar, de acusar directamente al colectivo de la Policía Local de Benidorm de 'hacer la vista gorda' durante el ejercicio de sus funciones" y ha agregado que, "si se hubiese informado antes de poner en tela de juicio la labor que está realizando la plantilla de la Policía Local, sabría que se están realizando servicios en el casco urbano de la ciudad de forma continuada, en puntos fijos hasta más allá de la 4 de la madrugada para controlar el tema del botellón, se están encargando de cerrar y mantener la playas sin público desde las 22.30 horas, se atienden los cientos de llamadas que se reciben en nuestra central sobre posibles fiestas en viviendas y para mayor abundamiento hemos tenido que soportar incluso los escupitajos de jóvenes violentos”.

"Desde el Sindicato Profesional, no podemos tolerar este tipo de declaraciones, no ajustadas a la realidad, creando un alarma social que ya no solo daña de forma irreparable al turismo que tenía pensado visitarnos, sino que además dañan la imagen de la ciudad de Benidorm y la del Cuerpo de la Policía Local, colectivo que viene realizando un gran esfuerzo durante esta crisis sanitaria que estamos viviendo junto con el Cuerpo Nacional de Policía", agregan en un comunicado, tras lo cual piden "prudencia y responsabilidad" a Cs "en aras de no causar más daño al turismo que nos visita y por ende al tejido empresarial, y además, le instamos encarecidamente a que de forma inmediata, rectifique las temerarias manifestaciones realizadas contra la honorabilidad y honestidad del colectivo de la Policía Local".

Balastegui dice que la crítica era para el PP

Tras las críticas recibidas tanto por el gobierno local como por el principal sindicato con representación municipal, el portavoz de Cs ha querido salir al paso de la polémica que suscitaron sus afirmaciones, asegurando que las críticas no iban dirigidas al cuerpo de la Policía Local, sino al Partido Popular.

"Al decir que en muchos casos la policía local ni está, ni se la espera, nos referimos a situaciones que hemos denunciado en reiteradas comisiones informativas producidas por la falta de agentes. Ejemplo es la realizada en la Comisión Sociocultural de este lunes, donde nuestra concejal, Ana Pérez Sebastiá, relató lo vivido el fin de semana, con llamada a la Policía Local por estar un músico cantando sin mascarilla sobre los comensales de la calle Santo Domingo, obteniendo por respuesta que no podían ir por estar 'saturados'. Han sido más las comisiones donde hemos relatado situaciones parecidas y la respuesta del gobierno popular es que se mirará, negar la situación o decir que se hablará con la Policía Nacional", ha asegurado el edil naranja en un comunicado.

En él también asegura que su grupo "está muy bien informado sobre la gran labor de la Policía Local y, por supuesto, nunca hemos acusado a la Policía de dejación de funciones, todo lo contrario. Llevamos 6 años exigiendo al gobierno local cubrir las bajas de la Policía Local para dar un mejor servicio, e incluso gracias a nosotros se ha aumentado la partida presupuestaria para tal fin en la pasada legislatura. Nos gustaría que el sindicato SPPL se uniera a nuestra demanda al respecto, si lo ve bien".

Además, también ha asegurado que "para facilitar la labor a los agentes nuestro grupo municipal lleva años reclamando endurecer las sanciones sobre botellones y comportamientos incívicos, algo que el actual gobierno del Partido Popular tampoco ha considerado prioritario" y defiende que "irresponsabilidad es engañar a la gente, como hace el Gobierno del Partido Popular de Benidorm. Exigir que se tomen medidas para evitar contagios y para que el sector empresarial de la ciudad no sufra otro nuevo revés, es nuestra obligación como representantes de la Corporación".