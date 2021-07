La zona azul de La Vila sigue sin funcionar en algunas calles después de un mes

La zona azul y naranja de La Vila Joiosa volvió a entrar en funcionamiento hace un mes. Pero no fue de golpe, sino que se ha instaurado de forma paulatina, sobre todo, en aquellos barrios que se añadieron con el nuevo contrato y donde antes no funcionaba. Es el caso de Poble Nou o Costera Pastor donde aún no funciona el estacionamiento regulado. Todo porque la concesionaria aún no ha instalado los parquímetros en esas calles.