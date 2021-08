Condenadas dos amigas en Benidorm por robar de la cuenta del novio de una

Las dos mujeres se declararon culpables de estos hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y cerraron una conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular que ejercía el denunciante para poder recuperar su dinero. Las dos han sido condenadas por un delito continuado de falsedad documental a la pena de once meses de prisión cada una, así como al pago de una multa de cinco meses con una cuota diaria de cinco euros (un total de 750 euros, más la devolución del dinero robado.

En el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el Ministerio Público aplicó una atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa era de una instrucción muy sencilla y aún así ha tardado cerca de nueve años en llegar a juicio. Los hechos ocurrieron en 2012 y la vista oral no se señaló hasta el pasado mes de mayo. Por ese motivo, se les ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas.

Tras el acuerdo alcanzado, contra el fallo no cabe recurso alguno y ya es firme. Dado que las acusadas no tienen antecedentes no entrarían en prisión.