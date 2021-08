Benidorm, una ratonera para los conductores

Una mañana o una tarde cualquiera de este agosto en Benidorm. Por fin parece que el sector turístico empieza a levantar cabeza gracias, de momento, al turismo nacional y, de repente, el caos. La inauguración del último tramo de la avenida del Mediterráneo, y los controles de velocidad limitándola a 10 km/hora han convertido el centro de la ciudad en una auténtica ratonera para los cientos de vehículos que transitan por las avenidas. Un solo carril en dirección única cuando antes había dos, y las derivadas negativas no se han hecho esperar. Circular por Tomás Ortuño, Orts Llorca, y la calle Gerona se ha convertido en un infierno que en algunos momentos “abrasa”, incluso, a la avenida de Europa, una de las grandes arterias de acceso a la ciudad, a reventar en los últimos días. “Vamos, que así vamos a animar el regreso de los turistas”, apunta un comerciante atrapado en el atasco. La quejas han llegado desde todos los sectores a la Concejalía de Tráfico. El concejal admite pero no mueve ficha. Benidorm. Agosto de 2021. Los hoteleros, ni les cuento. Si el covid ha puesto palos en las ruedas del turismo, solo faltaba que se lo pusiéramos más complicado a nuestros visitantes. Para nota.