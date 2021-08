Benidorm pide al Consell que el apoyo educativo se incluya entre las actividades extraescolares subvencionables

La edil ha explicado que “en un primer análisis, esta Orden refuerza las actividades de carácter sociocultural y deportivo, pero frente las acciones centradas en el aprendizaje y la educación”. De hecho, “entre los gastos subvencionables no se incluye explícitamente que se vaya a colaborar con iniciativas extraescolares como las clases de refuerzo, que justamente han sido uno de los pilares de nuestro programa municipal ‘Activem els col•les’, que engloba todas las actividades complementarias impulsadas por el Ayuntamiento en materia educativa, cultural y deportiva para la población escolar”.

Así, según las cifras trasladadas por Moreno, “en el primer semestre del año, el Ayuntamiento ha concedido ayudas directas a cerca de 230 menores de Benidorm para contribuir a costear las clases de refuerzo educativo que siguen en academias y centros de estudio”. Cada estudiante ha recibido 300 euros, a razón de 50 mensuales, para sus clases. De las 227 ayudas aprobadas, 158 han correspondido a alumnado de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria de los colegios de Benidorm, mientras que los 69 beneficiarios restantes cursan sus estudios de Secundaria en alguno de los cinco IES de Benidorm.

Tal y como ha recordado la concejala, “estas ayudas, a las que se han destinado 68.100 euros, han estado dirigidas especialmente a las familias de Benidorm con menos recursos y a aquellas cuyos hijos han precisado de un apoyo educativo, derivado, por ejemplo, de no haber podido seguir durante el pasado confinamiento el normal desarrollo de las clases telemáticas que ofrecían los centros al carecer de medios tecnológicos”. “Sin ese apoyo económico, parte de este alumnado no hubiera podido acceder a ese refuerzo educativo y, por tanto, no hubiera alcanzado los objetivos académicos”.

La edil ha recalcado que “además de las familias, también los centros escolares han valorado muy positivamente estas ayudas y, por ello, creemos que es necesario no solo mantenerlas, sino conseguir también que desde Conselleria se reconozca su importancia y se contribuya a su financiación como sí se hizo en este pasado curso escolar 2020/2021”.

A este respecto, Moreno ha precisado que el programa municipal ‘Activem els col•les’ contó con una subvención de 103.617,04 euros de Conselleria, que además de contribuir a financiar estas de ayudas de refuerzo escolar también sirvió para desarrollar el resto de iniciativas complementarias, entre ellas el ciclo de teatro ‘Joves Espectadors’, el Programa de Apoyo Educativo de Verano (PAEV), o las actividades extraescolares físico-deportivas en los 14 colegios de Infantil y Primaria de Benidorm fuera del horario lectivo, a cargo de los técnicos deportivos municipales

“Estamos convencidos de que si Conselleria modifica la Orden 25/2021 o al menos en la primera convocatoria incluye como gasto subvencionable las ayudas directas para apoyo educativo, ganará la población escolar de Benidorm pero también la de muchos otros municipios de la Comunitat”, ha apostillado.