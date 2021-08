Castiñeira, edil de Compromís, deja el acta y se va del tripartito de La Vila Joiosa

«Siento mucho irme porque me gusta cumplir con lo que me comprometo». Así se pronunció este jueves el hasta ese momento concejal de Compromís en el tripartito de La Vila Joiosa, Josep Castiñeira, quien ha renunciado a su acta por «motivos personales». Así, su decisión fue ratificada este jueves por el pleno en la sesión ordinaria.

Castiñeira se despidió así de los que han sido sus «compañeros de batalla» desde que accedió al cargo como concejal del gobierno vilero formado por PSOE, Compromís y Gent per La Vila. Un tripartito que en los dos años que lleva en funcionamiento ha logrado capear temporales, algunos entre sus propios miembros en el gobierno. Entre ellos, cabe recordar que Castiñeira fue quien reveló en noviembre del pasado que su propuesta para cambiar el topónimo de «Villajoyosa» como nombre oficial del municipio y solo dejar el de «La Vila Joiosa» había sido por el cambio de criterio de uno de sus socios en el gobierno, el edil y portavoz de Gent per La Vila, Pedro Alemany. Y es que la posición de ambas formaciones frente a algunos temas municipales o de otro ámbito ha provocado algún desencuentro que siempre han conseguido salvar. El último de ellos, en el mes de junio cuando por una moción de urgencia de Alemany sobre los indultos catalanes, que el edil de la formación nacionalista no apoyó y no se debatió en el pleno.

Con todo, Castiñeira explicó a este diario que ahora mismo «la situación me supera». Pero no solo su parte al frente de las concejalías de Participación Ciudadana o Comercio, sino la suya personal: «se han acumulado muchas cosas. Llevo tiempo intentando conciliar pero no ha sido posible. Si me quedaba era para hacer las cosas bien».

Así que será su compañera de Compromís, Marta Ronda, la siguiente en la listas con la que la formación se presentó en 2019 la que ocupe su lugar. Para ello, el Ayuntamiento ya ha realizado los trámites con la Junta Electoral y podría acceder a su acta en el próximo pleno de septiembre. El edil de Compromís añadió que «no me voy del todo» porque seguirá con su actividad dentro del partido aunque de forma «más relajada». «Probablemente seré el próximo secretario local», indicó a este diario ya que cuando anunció su renuncia al acta en la asamblea «recibí el apoyo de muchos». Ese cargo lo dejó cuando se convirtió en edil de gobierno.

Además, el pleno de este jueves no solo ratificó la renuncia del edil de Compromís sino que también aprobó otros asuntos como ampliar la condición de residente para la zona azul a las personas empadronadas en varias calles perimetrales que no disponen de aparcamiento regulado pero que por su ubicación dependen del estacionamiento disponible en ellas como puede ser el caso del Centro Histórico, entre otras.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de La Vila recuperó la zona azul y naranja el pasado mes de junio pero no fue hasta julio cuando el servicio comenzó a funcionar en todas las zonas nuevas donde se había implantado. Así, se produjeron muchas peticiones de vecinos para que no solo se incluyeran como residentes las calles con este estacionamiento regulado para poder aparcar a un precio más reducido, sino que se ampliara a las cercanas, algunas sin aparcamiento.

Campañas contra la discriminación y delitos de odio

El pleno aprobó este jueves una de las últimas propuestas de Josep Castiñeira como concejal de Partición Ciudadana contra la discriminación y los delitos de odio. Salió adelante por unanimidad y se realizarán campañas educativas para jóvenes de concienciación y formación en favor de la diversidad, así como a la realización de campañas de sensibilización de la población en general y de formación del personal empleado público municipal del ayuntamiento de La Vila Joiosa. Era la última moción que llegaba de manos del edil que ha renunciado.