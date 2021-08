La gran afluencia de turistas agudiza los problemas de aparcamiento en Benidorm

Lugares donde antes no se podían ver coches aparcados se llenan; los parkings disuasorios no tienen hueco y lo mismo les ocurre a calles, con o sin zona azul, o los parkings públicos o privados. La situación no es muy diferente en hoteles o apartamentos. Porque no solo Benidorm vive en los últimos días una gran afluencia de vehículos circulando por las calles, sino que también la llegada de turistas nacionales, que lo hacen con su turismo particular, han agudizado los problemas para encontrar un hueco libre para el vehículo en vacaciones. A veces, con esperas y vueltas para lograr un espacio que pueden alargarse hasta una hora. Eso si no se desiste.