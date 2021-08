La zona inglesa de Benidorm recupera el pulso a la espera de más turistas

Durante meses, la zona inglesa de Benidorm ha sido un «desierto». Calles vacías, negocios y hoteles cerrados y apenas turistas por las calles. La pandemia acabó con una de las imágenes más conocidas de la ciudad y sin británicos por las calles en la que consideran casi su segunda casa. Pero en los últimos días, esa estampa ha variado. No tanto como debería para recuperar la actividad en una de las zonas más míticas del municipio. Pero sí para que algunos establecimientos y alojamientos hayan decidido volver a abrir sus puertas tras meses muy duros. Y también para que por las calles se pueda volver a ver algo de ese turismo que se perdió con la crisis sanitaria.

El Rincón de Loix, sobre todo las calles en las que los visitantes británicos se mueven como pez en el agua, empieza a retomar el pulso tras más de un año. Caminar esta semana por Mallorca, Severo Ocho, Ibiza, Lepanto o Atmella de Mar es hacerlo entre negocios que vuelven a la vida; o entre otros donde las tareas de limpieza o puesta a punto están en marcha. Trabajadores de algunos locales y bares se afanan a dejar todo listo y a retirar los restos que ha dejado un cierre de más de un año en algunos casos y que obligó a muchos a volver a sus países.

Durante el tiempo que no ha habido turistas, las obras coparon muchas de las calles de la zona inglesa

Para empezar, conocidos negocios de ocio de la zona inglesa han vuelto a abrir sus puertas. Aunque las restricciones siguen vigentes, la actividad comienza a retomarse, aunque solo sea a hasta las 00.30 horas. Entre ellos, locales en la calle Lepanto, por ejemplo, donde hasta hace unas semanas la suciedad se acumulaba en sus terrazas cerradas. «Hay más movimiento por parte de comerciantes y empresarios», indicó a este diario una de las empresarias de la zona inglesa.

Sobre todo afirma que de pequeños negocios que han visto en la llegada de los primeros turistas la oportunidad de volver a la vida tras un duro año. «Si seguimos así, yo creo que en septiembre podrían venir otros muchos. Será un mes clave», añade. Porque agosto, a pesar de ser el mes turístico por excelencia, no lo es para los británicos que prefieren viajar en septiembre, octubre o noviembre. «Los empresarios esperan poder ganar algo y así poder aguantar el invierno. Si no, volverá a ser muy duro para todos», indicó.

«Tirar» de los ahorros

Porque los últimos meses la situación de aquellos que trabajaban en los negocios de la zona inglesa no ha sido fácil. La falta de turismo y el cierre de muchos comercios o locales obligó a «tirar» de ahorros y a pedir ayuda. Algunos llegaron al límite de solicitar ser repatriados para volver a Gran Bretaña y poder empezar de nuevo. Eso sí, dejando atrás años de vida en España donde crecieron sus hijos. Volver a ver cómo se abren persianas alegra a muchos. A los locales de ocio míticos de esta zona del Rincón de Loix que han abierto en los últimos días se suman los que se preparan para hacerlo las próximas semanas. Los anuncios de reapertura empiezan a llenar las redes sociales. En otros, las luces han vuelvo a encenderse y la «zona guiri» ha retomado esa imagen de ciudad que nunca duerme. Pero solo hasta el toque de queda.

La ciudad está a la espera de que los ingleses puedan volver de forma masiva. La próxima revisión del semáforo británico será ya para septiembre. Es el gobierno de Reino Unido quien marca qué restricciones tienen que cumplir los ingleses al volver a su país tras las vacaciones. España espera poder entrar en el «verde». Y Benidorm también.

Pocos han sido los que sí han decidido viajar. Se pueden volver a ver turistas ingleses por las calles, muchos con maletas los últimos días. Una gran mayoría ha llegado a sus segundas residencias, aunque para el municipio es un pequeño respiro volver a ver actividad en esa zona. Así lo corroboran algunos empresarios y vecinos: «se nota un poco más de movimiento. No es comparable con 2019, pero vemos cómo tienen ganas de venir y eso anima. Esperemos que vengan más cuanto antes, lo hemos pasado mal». De hecho, la última semana se ha notado. Una afluencia que se puede medir, por ejemplo, con la limpieza. El concejal del área, José Ramón González de Zárate, explicó que «se baldea todas las noches la calle Mallorca y alrededores. Hemos tenido que reforzar el barrido los últimos días y la recogida de basura porque ya hay más actividad».

Cambio en la escena urbana

La imagen de la zona inglesa con prácticamente las calles vacías y la mayoría de negocios cerrados podría ser pronto un recuerdo. Pero además, ha cambiado la estampa que muchos recordaban de las calles. Durante el tiempo en que no ha habido turistas, las obras coparon muchas de las vías principales del «epicentro de la zona guiri». Es el caso de la calle Mallorca. Los que llevan dos años sin pisar Benidorm no la habrán reconocido. De ser una calle peatonal que no había cambiado en décadas, ha pasado a ser una zona totalmente renovada en la que el pavimento de colores se ha convertido en el protagonista y la parte más cerca de Mediterráneo también ha pasado a ser peatonal.

Los trabajos de adecuación han durado meses pero se ha trabajado a contrarreloj por si el semáforo de Reino Unido cambiaba y los ingleses llegaban de forma masiva. Al final, la avenida se reabrió en agosto con la escena urbana y el subsuelo completamente renovado.

Empresarios consideran el mes de septiembre como «clave» para la llegada de más visitantes

«Era imposible hacer estas obras con todo lleno de turistas británicos», afirmó González de Zárate, quien también dirige la Concejalía de Movilidad y Obras. No es la única vía que ha sido remodelada. También Severo Ochoa, donde se encuentran muchos de los hoteles donde el turismo inglés era el principal cliente. Y la calle Roma se suma a la lista de renovación de vías junto con la calle París u otras que han cambiado en este tiempo y donde ya se han terminado los trabajos.

Así falta rematar detalles en algunas otras que se harán en breve. «El Rincón de Loix está preparado para que vengan los turistas ingleses sin problema y ojalá sea cuanto antes», afirmó el edil. Y eso esperan muchos: que la zona inglesa retome del todo la actividad y vuelva a ser lo que era la ciudad.