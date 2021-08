Antifraude investiga si el Ayuntamiento de Benidorm consiente a hoteles funcionar sin licencia

De hecho, un listado remitido a Antifraude por el propio Ayuntamiento reconoce que en junio de 2016, un año después de que Toni Pérez accediese a la Alcaldía, había un total de 24 hoteles abiertos al público sin licencia de apertura, frente a otros 103 que sí tenían toda la documentación en regla. Ésta es la única información que hasta ahora la oficina contra el fraude que dirige Joan Llinares habría obtenido del Ayuntamiento de Benidorm. Porque, tras recibir dicho informe, la AVAF habría solicitado al Ayuntamiento en varias ocasiones una actualización de los datos, con un listado completo de los establecimientos hoteleros de la ciudad y su situación administrativa a fecha de hoy, sin que haya obtenido respuesta. Por tanto, en este tiempo no ha podido averiguar si los 24 establecimientos que en aquel momento carecían de licencia ya la habrían obtenido o si, por el contrario, todavía permanecen en situación irregular. Y, tampoco si podrían haberse dado en este tiempo más casos similares.

Junto a este listado actualizado, Antifraude también solicitaba copias de los posibles expedientes disciplinarios que el gobierno del PP hubiese abierto para ordenar la clausura de la actividad de los hoteles que no disponían de licencia de apertura así como de los posibles expedientes sancionadores, con la imposición de multas, añadiendo en ambos casos que, de no recibir la información, la institución entendía que no se habrían instruido.

Cinco solicitudes sin respuesta

Toda la información anteriormente citada fue requerida por primera vez por Antifraude al Ayuntamiento de Benidorm en junio de 2020. El director de la agencia daba al Consistorio un plazo de diez días hábiles para remitir todos los datos y poder avanzar en la investigación. Tras esta primera solicitud, la AVAF habría vuelto a pedir la información hasta en cuatro ocasiones posteriores, lo que llevó a su director a enviar el pasado mayo a cinco funcionarios de la Agencia al propio Ayuntamiento para investigar los expedientes in situ. Ahora, el organismo ha abierto un expediente sancionador contra el Consistorio benidormense por no colaborar con la institución y obstruir su investigación, una actitud que, según fuentes conocedoras del caso, habría sorprendido enormemente a los investigadores.

El propio Llinares expone, en un informe relacionado con esta causa, la gravedad de que fueran ciertos estos hechos, al tratarse de establecimientos regidos por la ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

Asimismo, el responsable de Antifraude mantiene que la falta de documentación técnica en los hoteles que podrían estar operando sin licencia representaría un «riesgo para las personas que se alojan en los mismos y disfrutan de sus instalaciones», sobre todo en casos donde «potencialmente se podrían producir accidentes con graves consecuencias», tanto para clientes y trabajadores como para terceros.

El PP dice que están en regla

Preguntado por la situación de estos establecimientos y de si hay hoteles en Benidorm que siguen operando sin licencia de apertura como, según el propio Ayuntamiento, ocurría en 2016, el concejal de Aperturas y Comercio, Lorenzo Martínez, aseguró este jueves que «todos los hoteles están en condiciones». «No me consta que haya ningún hotel sin licencia», agregó el edil, que añadió que el informe que maneja Antifraude es «antiguo» y que «a día de hoy, se está poniendo todo al sitio»

Por su parte, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, dijo desconocer un asunto que «es competencia exclusiva del Ayuntamiento», aunque también defendió que la planta turística de Benidorm «es segura y hace las cosas bien».

El alcalde se querella por supuestas falsedades

La investigación de la AVAF por la posible situación irregular de algunos hoteles ya ha tenido su primer coletazo en los juzgados. El alcalde Toni Pérez ha interpuesto una querella contra los cinco funcionarios que acudieron al Ayuntamiento a investigar los expedientes in situ por un supuesto delito de falsedad en un informe sobre la falta de colaboración del Consistorio con la investigación. La querella ha sido admitida a trámite y los funcionarios han declarado este agosto ante el juez. Pérez no ha querido hacer declaraciones al respecto, pero sí aseguró que se ha colaborado con esta institución «en todo momento».

LA CLAVE: INVESTIGACIÓN

Más de un año para obtener información

La AVAF abrió su investigación en junio de 2020 y ha reclamado hasta en cinco ocasiones al Consistorio la información necesaria para avanzar en la misma y esclarecer los hechos.

LA CIFRA: 24 HOTELES

Sin licencia de apertura

El único informe que habría enviado el Ayuntamiento a Antifraude data del año 2016, donde se apuntaba que 24 hoteles carecían de licencia de apertura y otros 103 sí disponían de ella.