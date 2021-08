El semáforo ámbar del Reino Unido congela las expectativas de los hoteleros

La permanencia, sine die, de España con el semáforo ámbar del Gobierno británico congela las expectativas de los hoteleros de la provincia de una pronta recuperación del principal mercado emisor. Si en 2019 entraron tres millones de pasajeros británicos por el aeropuerto de Alicante-Elche, muchos de ellos con destino a hoteles, en la actualidad apenas el 5% del total de los clientes que se alojan en estos establecimientos vacacionales son británicos, según datos de la patronal del sector, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

«Teníamos previsto ya desde hace un par de semanas que no iba a haber modificaciones de la calificación de España. Se retrae todavía más la ansiada recuperación del mercado británico de la que se habla desde junio. Nos está complicando todo el verano y ahora el otoño», señaló este viernes la secretaria general de la patronal hotelera, Nuria Montes. Como causa, apuntó a la alta incidencia de la variante Delta del covid que no se acaba de controlar. Por ello, reina la incertidumbre y el sector prefiere no aventurar una nueva fecha para alcanzar el semáforo verde, que evitaría tener que presentar un certificado de vacunación y dos pruebas diagnósticas al regreso de los británicos a su país.

Hosbec y Visit Benidorm mantienen campañas en destino para captar reservas de vacaciones en 2022

La patronal considera que entrar en la lista verde será la puerta a la normalidad, pero «vamos a ver cuándo se produce. No solo depende de la situación en España, sino también de Reino Unido, donde es complicada, con 35.000 contagios en un solo día y una ola que vuelve a repuntar desde hace un par de semanas».

El caso es que los plazos de esa expectativa de recuperación se están retrasando. A finales de junio el sector esperaba, siendo muy optimista, tener británicos a principios de agosto, y siendo realista en otoño, «ahora ni eso porque no se ha modificado la calificación de España ni sabemos cuándo podremos cambiar de estatus». Con el semáforo ámbar los británicos vacunados pueden viajar a España pero deben realizar un test negativo tres días antes de regresar a su país, completar un formulario de registro de pasajeros, y hacerse pruebas al regreso tanto el segundo como al octavo día.

El sector esperaba la recuperación para agosto o septiembre, aunque se retrasará al menos al invierno

No obstante, la patronal considera positivo que exista programación de vuelos con el Reino Unido y un número interesante de asientos programados, conectividad y posibilidad de salir. No descartan un incremento de visitantes de las islas británicas en otoño-invierno, y en todo caso, tanto Hosbec como Visit Benidorm mantienen campañas de promoción en destino «para estar en su mente porque ya se hacen reservas para las vacaciones de 2022».

Por otro lado, toda España dejará de estar en la lista de países de alto riesgo por covid-19 de Alemania a partir del domingo, según un informe del Instituto Robert Koch (RKI), responsable del control y la prevención de enfermedades en el país. Esto significa que los viajeros que vuelvan al país europeo desde España ya no tendrán que hacer cuarentena o presentar una prueba negativa de coronavirus a su entrada.

Turismo destina más de 4,6 millones en ayudas al sector en la Marina Baixa

Un total de 441 empresas turísticas y 113 locales de la comarca se benefician de las subvenciones

Turismo ha destinado más de 4,6 millones de euros en ayudas al sector de la Marina Baixa para paliar los efectos negativos de la covid-19. De estas subvenciones se han beneficiado un total de 441 empresas turísticas (3,3 millones de euros) y 113 locales de ocio (1,3 millones de euros), según informó ayer el director general de Turisme, Herick Campos, durante su visita a La Vila Joiosa. Entre los locales de ocio hay 24 discotecas y 89 pubs, la gran mayoría ubicados en Benidorm.

Solo en esta ciudad, la Generalitat ha destinado la mitad de las ayudas concedidas en la Marina Baixa, con 2,7 millones de euros repartidos entre empresas turísticas y locales de ocio.

Campos destacó "el esfuerzo de la Generalitat para que las empresas turísticas de la Comunidad Valenciana pudieran superar la crisis ocasionada por el coronavirus", a fin de "llegar al verano con las condiciones que lo han hecho".

El responsable de Turismo, además, apuntó que "la Comunidad Valenciana es la autonomía que más ayudas ha otorgado al sector turístico", así como la que "más pronto las ha tramitado y abonado".