Benidorm exige al Consell que ejecute las inversiones hídricas que tiene pendientes

El Ayuntamiento de Benidorm ha exigido a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que acometa «de una vez» varias inversiones en materia hídrica que, según aseguran desde el Ayuntamiento, tiene pendientes en el municipio y que beneficiarían también a otros municipios de la Marina Baixa. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, aseguró ayer, a través de un comunicado, que la Generalitat «no mira por los ciudadanos de esta comarca y esta ciudad» en esta materia, y denunció que en los últimos seis años el gobierno autonómico «no ha querido arreglar los importantes problemas que tenemos».

González de Zárate afirmó que es el Ayuntamiento el que está «haciendo las inversiones porque, de lo contrario, tendríamos graves problemas». El edil se refirió a asuntos que consideró «claves», como el «incumplimiento» del convenio firmado en 2019 con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que, recordó, contemplaba una inversión de 3 millones de euros conjunta para Benidorm y l’Alfàs del Pi. En esa inversión, señaló el concejal, «se incluía la nueva canalización desde la calle Castellón hasta el colector de la avenida del Mediterráneo, porque tenemos problemas de olores y ruidos y muchas quejas vecinales».

El concejal también aludió al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el grupo inmobiliario TM por el cual este adquirió una cantera en Serra Gelada para su regeneración. Según dijo, «todavía están esperando papeles de la conselleria». González de Zárate tildó de «inverosímil» que todavía no se pueda aprovechar esa zona para el disfrute de vecinos y turistas. Asimismo, aseveró que otra reivindicación que viene de atrás es la firma de un convenio de infraestructuras hídricas. El edil justificó esta postura en el hecho de que, según alegó, en los últimos años, «salvo alguna pequeña inversión, no han hecho nada desde la conselleria». En este sentido, afirmó que los ciudadanos de Benidorm abonan cada año 6 millones de euros «y solo recibimos 4. De esta forma, argumentó, en los últimos seis años «hay unos 12 millones que no se han invertido» en el municipio.

González de Zárate también apuntó que tanto el Ayuntamiento como el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa reclaman desde hace tiempo autorización para finalizar la construcción de una balsa de agua reutilizable, la cual, dijo, fue paralizada por la conselleria. Esta balsa sería sufragada al 100% por la Diputación mediante una subvención, y evitaría que se vertiera agua depurada al mar cuando la depuradora está en períodos de máxima producción. «Además, mediante la instalación de tuberías, ese agua se podría emplear para sofocar incendios si fuera necesario», añadió el concejal. Esta balsa se ubicaría en la antigua cantera de Benidorm pero, agregó, «pero desde la conselleria nos lo siguen negando y poniendo muchas objeciones».

El responsable municipal volvió a incidir en la necesidad de modificar la actual legislación en materia de financiación de las instalaciones de depuración y en el sistema de competencias en la gestión del canon de saneamiento, con el fin de que las entidades locales puedan llevarla a cabo de forma adecuada y dentro del marco normativo que es de aplicación en dicha materia. Con ese objetivo, recordó, el pleno de Benidorm ya aprobó un acuerdo por unanimidad para pedir a las Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias los cambios pertinentes en la ley. Por último, González de Zárate apeló a la revisión y modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada, argumentando que el pleno aprobó en octubre de 2018 pedir a la conselleria que permitiera la construcción de balsas para uso agrícola, ya que facilitaría «una mejor gestión de los recursos hídricos de forma sostenible», además de redundar «en una afección positiva al medio ambiente y en la lucha contra incendios».