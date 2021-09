Denuncian en Benidorm al joven que fingió un ataque homófobo en Madrid

El presidente de esta asociación del colectivo LGTBI en Benidorm explicó ayer a este diario que el engaño del joven de Madrid «nos ha perjudicado mucho» después de la larga batalla que mantienen contra los discursos de odio. Asimismo, indicó que se contentaría con que le imputasen el delito y no se quede en una simple sanción administrativa.

La federación quiere personarse en la causa como acusación particular al considerar que «existe un daño moral que debe ser reparado a la sociedad y comunidad LGTBI». Aunque no confían mucho en el recorrido penal de la causa y afirman que no quieren «criminalizar a nadie», también se plantean emprender acciones civiles contra el joven «para que repare el daño causado al colectivo y pague aunque solo sea un euro».

Para la federación, «en este caso, no cabe duda de que la acción del falso agredido por homofobia ha creado un daño a la comunidad», por lo que solicita al juzgado que se practique «cuantas diligencias sean oportunas» para identificar al autor material confeso de la falsa denuncia por simulación de delito y por provocar daños morales al colectivo LGTBI.

Eurolgtb y GagBenidorm recibieron centenares de peticiones para convocar manifestaciones del colectivo LGTBI por la agresión homófoba en Madrid pero no accedieron porque conocían que los hechos denunciados eran falsos por unas conversaciones privadas que llegaron de forma anónima a la sede de Eurolgtb en Bruselas.

El presidente de la federación benidormí asegura que llegaron a llamar a la Policía en Madrid para advertirles del engaño, «pero no nos dieron mucho pábulo y nos dijeron que fuésemos a cualquier comisaría».

Desde Eurolgtb y GagBenidorm consideran que hay un repunte alto de delitos de odio y agresiones, tal como se recoge en las estadísticas europeas, y reclaman que no se politice este problema.