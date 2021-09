La ilustradora Martutxa Casares realiza el cartel de las fiestas patronales de Altea de este año

El Ayuntamiento de Altea ha preparado una programación alternativa para celebrar las fiestas patronales de Moros y Cristianos y en honor al Cristo del Sagrario, que tendrán lugar entre los próximos días 24 y 28, ante la imposibilidad de celebrar los actos multitudinarios como los desfiles festeros, embajadas, procesiones o la Entrà de la Murta. Y para darlas a conocer, la ilustradora madrileña y afincada en Altea desde hace 4 años, Martutxa Casares, ha realizado el cartel anunciador.

La concejala de Fiestas, Marta Lloret, anunció esta semana durante la presentación del programa de fiestas y su cartel anunciador que “habrá un amplio abanico para todos los públicos donde la música será la principal protagonista manteniendo la esencia festiva de nuestro pueblo”, ya que “los actos propios de la Federación de Moros y Cristianos Sant Blai y de las fiestas del Santísimo Cristo del Sagrario son imposibles por la situación de pandemia”.

La edil indicó que “nuestra intención ha sido tener música en la calle el máximo tiempo posible. Habrá diferentes recorridos con bandas de música y dulzaina y tabal. Aunque para evitar masificaciones de personas, no se hará público el recorrido, dándole un plus de sorpresa a los vecinos ya que nos los podremos encontrar durante una comida o cena, o en alguno de los comercios de Altea”.

Cartel oficial de fiestas

En cuanto al cartel anunciador de las fiestas, Martutxa Casares explicó que "me he inspirado en los momentos en que estoy admirando el pueblo desde el mar. He querido trasladar una sensación de refugio, porque desde aquí la línea convive con la naturaleza del entorno. Y también reflejar la alegría de las fiestas, sin perder la felicidad que aportan aunque este año sea un poco contenida. Por todo esto, he volcado muchísimo color y plantas alrededor haciendo un refugio para el pueblo. He trabajado en una línea muy orgánica que le da un poco de aspecto de cuento”, afirmó.

Programa de actos

Dentro de la programación preparada, también habrá momentos para los niños con cuentacuentos, teatros, juegos infantiles y tradicionales. En este sentido, la responsable municipal de Fiestas destacó el “Tic Toc Party” para los jóvenes usuarios de esta aplicación. “Será el día 24 de septiembre a las 22:45 horas en el parquing Basseta-Centro con la actuación de con cantantes en directo, DJ speaker y bailarines Street”, señaló. Además, se han organizado otras actividades “para todas las edades como los diferentes espectáculos musicales infantiles y familiares ‘El reino del león’ y ‘Los Supermúsics’, un concierto de Andreu Valor, el tributo a Fito & Fitipaldis, ‘Fitipaldis Band’, el espectáculo ‘Mediterránea’ a cargo de La Mónaco, ‘Monólogos en femenino’ con Pepa Cases y Carol Tomás o el circuito de teatros por diferentes plazas públicas de Altea, entre los días 24 y 28”, añadió la edil.

Marta LLoret señaló que los fuegos artificiales “no pueden faltar en nuestras fiestas”, razón por la que “el domingo día 25 se disparará el tradicional castillo que se lanza después de la procesión del Cristo y Sant Blai (que no se celebra este año). Y el lunes 26 habrá otro castillo de fuegos patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante con el lema ‘Torna la llum’ para reactivar el sector”.

Finalmente, la concejala de Fiestas transmitió que la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario 2020-2022 “tiene abiertas las puertas para cualquier interesado que quiera incorporarse. Hasta el 30 de septiembre se pueden poner en contacto con cualquier mayoral o clavario, mediante el departamento de fiestas escribiendo al correo festes@altea.es, o llamando al teléfono de la Casa de Cultura: 96 584 28 53”.

En cuanto al programa de actos, este se puede consultar en la web https://www.altea.es/wp-content/uploads/2021/09/Programa-Festes-dAltea-2021.pdf