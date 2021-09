La familia de la mujer asesinada en La Vila quiere llevar su cuerpo a Marruecos

La familia de Zuita Bouchira, la mujer de 40 años que este lunes fue asesinada por su marido en el hogar que compartían en La Vila Joiosa, quiere repatriar a Marruecos sus restos mortales para darle sepultura en su país de origen. Así lo han trasladado amigas cercanas de la pareja, que señalaron que los familiares también habrían mostrado su intención de llevar hasta aquel país el cadáver de su asesino, Omar Berrahmon, de 52 años y que tras cortarle el cuello a su mujer mientras sus tres hijos estaban en la escuela, se tiró al vacío desde el puente del Tram para acabar con su vida.

El Ayuntamiento de la localidad también ha confirmado este miércoles este extremo. En declaraciones a Efe, fuentes municipales han asegurado que el imán de La Vila habría trasladado a las autoridades locales que la familia de la pareja está barajando esta repatriación y que, en el caso de que finalmente puedan llevar los cuerpos a aquel país, «que es lo que normalmente se suele hacer», los gastos correrían por cuenta de la comunidad musulmana. Por contra, si finalmente se decide el entierro en la provincia de Alicante, se contactaría con una funeraria de la zona de Santa Pola con la que esta comunidad tiene un convenio, explicaron las mismas fuentes.

Mientras tanto, los tres hijos de la pareja, de 3, 10 y 14 años, continúan bajo tutela de la Generalitat Valenciana, aunque acogidos en casa de un familiar. Como ya contó ayer este diario, varios tíos y tías de los niños, tanto paternos como maternos, habrían mostrado su voluntad de tomarlos bajo su cargo para que puedan seguir residiendo en el municipio. Los servicios sociales autonómicos están estudiando ahora todas las opciones posibles para dar a estos menores «la mayor protección» e intentar paliar al máximo las secuelas que les ha provocado este trágico suceso.

El matrimonio residía desde hacía más de una década en La Vila Joiosa, donde según explicaron varios vecinos vivían «totalmente integrados» y no habían dado «nunca problemas». Zuita era ama de casa y Omar llevaba sin trabajar más de un año, lo que les había llevado a tener que pedir ayuda económica del Ayuntamiento. No obstante, el alcalde Andreu Verdú explicó que eran usuarios de los servicios sociales de la localidad «solo por motivos económicos» y que no constaban denuncias previas ni tampoco tenían antecedentes por malos tratos.

Verdú acudió este miércoles a València, donde participó en una concentración convocada por la Generalitat para repudiar este crimen machista. Allí, el alcalde se entrevistó también con el jefe del Consell, Ximo Puig, con quien se interesó por la tutela de los tres menores.

«Tenía derecho a su vida»

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, recordó que Zuita tenía «todo el derecho a cumplir sus sueños, a su vida, su libertad, su seguridad. Tenía derecho a que la quisieran y a que no le quitaran la vida», tras lo cual también ha tenido palabras para los tres hijos que se han quedado huérfanos. La mayor, de 14 años, «tenía derecho a pasar a su vida adulta acompañada por su madre y su padre, a crecer segura, libre, querida»; el mediano, que tiene 10, «tenía derecho a entrar en la adolescencia acompañado de una figura masculina de cuidar, no de pegar; a tener un espejo masculino de relaciones libres e igualitarias»; y la pequeña, de 3 años, «también tenía derecho a crecer, a su infancia con un padre y una madre».

Por eso, Oltra afirmó que «la sociedad valenciana va a salir siempre a la calle para mostrar que estamos del lado de las víctimas, y completamente enfrentados a las actitudes machistas y asesinas».