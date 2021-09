El socorrista que rescató a la joven que se precipitó desde el Castell de Benidorm: "Solo pensaba en sacarla del agua"

Dos días después del incidente, comienza a asimilar la acción casi heroica que llevaron a cabo tanto él como sus otros tres compañeros: Adam Fernández, José Bautista y Daniel Jiménez, el patrón de la embarcación. "En el momento, lo único que se pasó por mi cabeza fue llegar lo antes posible a donde estaba la chica para poder llevármela de allí. Ahora, cuando he visto las imágenes, me he dado cuenta del riesgo que corrimos todos", relata.

El mal estado del mar y la proximidad de las rocas, sumado a la que la joven se encontraba inconsciente debido a los golpes sufridos en la caída, hicieron que el rescate fuera angustioso. De hecho, Alejandro muestra en su cuerpo todavía algunas señales de las heridas que él mismo sufrió por el arrastre de las olas hacia las rocas.

"Había bandera roja y en un primer momento no sabíamos muy bien qué había ocurrido. Entró una llamada al 112 y nos remitieron el aviso diciendo que una mujer había caído al agua, pero sin darnos muchos más datos", recuerda. En ese momento, Alejandro iba en la embarcación de RA Benidorm, la empresa que presta el servicio en las playas benidormenses, desde la zona de Levante rumbo hacia el puerto e, inmediatamente, fueron en busca de la accidentada: "Veíamos que la gente desde arriba del Castillo nos hacía señales pero no veíamos a la chica por ningún lado; tuvimos que acercarnos bastante y, en el momento en que la pudimos ver, el patrón me dijo que al agua y yo me lancé a por ella".

La operación fue complicada: "Las olas no me dejaban cogerla, de hecho una de las veces se me escapó de las manos cuando ya la tenía, pero seguí intentándolo y veía que mis compañeros venían nadando desde la arena para ayudarme. Eso me dio muchas fuerzas para seguir intentándolo", explica el socorrista.

Finalmente, tras lograr asir bien su cuerpo, los tres socorristas se dirigieron hacia la lancha con la mujer, donde, tras comprobar que había perdido las constantes vitales, comenzaron las primeras maniobras de reanimación mientras la trasladaban al puerto. Allí, la ambulancia de soporte del servicio de socorrismo y salvamento, junto a más personal, continuaron con estos trabajos hasta la llegada del SAMU. Finalmente, pudieron reanimar a la chica y, tras estabilizarla, el SAMU la condujo al Hospital General de Alicante, donde sigue ingresada.

Como ya contó este diario, la víctima es una mujer de 26 años y de origen ucraniano que estaba de vacaciones en Benidorm. Cuando se produjo la caída, se encontraba en el Castell con una amiga, con la que se hospedaba en un apartamento turístico de la Cala de La Vila.

Alejandro dice ahora tener sentimientos encontrados: feliz por haber podido rescatar a la mujer con éxito, pero preocupado por su evolución clínica. En cualquier caso, reconoce que volvería a jugarse la vida si fuera necesario: "Lo bonito de este trabajo es poder salvar la vida de quien nos necesita".