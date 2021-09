Sanidad cierra el "vacunódromo" de Benidorm

La Conselleria de Sanidad ha cerrado este martes el "vacunódromo" de Benidorm, después de siete meses de frenética actividad, en los que se han inyectado miles de dosis, para vacunar frente al covid-19 a la población de la ciudad turística.

Como ha ocurrido en todos los centros de vacunación masiva de la Comunidad, este martes ha sido el último día de vacunación en este centro social La Torreta, tras finalizar la campaña de vacunación a gran escala puesta en marcha por Sanidad. Con ese motivo, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha visitado el centro para “felicitar y agradecer” la labor y predisposición de todo el personal en estos meses.

Pérez ha destacado que desde el principio “Benidorm siempre tuvo claro la puesta a disposición de la Conselleria de todas las instalaciones municipales” y ha recordado en ese sentido que “primero fue el Carrer de Pilota en el Palau d’Esports”, que se utilizó como "vacunódromo" comarcal, hasta que la Conselleria abrió otros puntos de vacunación en la Marina Baixa para acercar este proceso aún más a la población. Entonces, escogió el centro La Torreta, “que ha funcionado, como el carrer de pilota, a satisfacción de todos los usuarios que han acudido a ambos lugares”, ha agregado Pérez.

El alcalde ha subrayado “el confort y accesibilidad” de ambas instalaciones, que han posibilitado “acercar la vacunación al mayor número posible de vecinos y vecinas y colectivos como el profesorado”.

“Benidorm” ha continuado Toni Pérez, “siempre ha prestado ayuda desde el minuto uno y ha ofrecido sus instalaciones para que estos procesos, que son de todos, se puedan hacer con agilidad y atención”.

Con el cierre de los vacunódromos en la Comunidad Valenciana “se termina un proceso en el que toca visitar y saludar a quienes han desarrollado esta tarea y agradecerles su predisposición”, ha finalizado el alcalde.

A partir de ahora, la inmunización frente al coronavirus continuará activa en los centro de Atención Primaria, donde además de inyectar los viales se realizará una “búsqueda activa” de las personas que aún no están protegidas para volver a ofrecerles la posibilidad de vacunarse, según han destacado la consellera Ana Barceló y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. De igual forma, han ofrecido la posibilidad de que toda persona que no aún no esté inmunizada y quiera vacunarse pueda ponerse en contacto con su centro de salud.