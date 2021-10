El alcalde de Bolulla al Consell: «¿Hace falta que un pueblo se hunda para que nos ayuden?

Bolulla tiene cerca de 400 habitantes y «por la densidad demográfica y número de habitantes no entra dentro del grupo de municipios en peligro de despoblamiento (nos alegramos)». Pero sí tiene su parte negativa, según el alcalde: «No podemos optar a ciertas subvenciones, servicios como puesta en marcha de cajeros automáticos y otros». Porque, en su caso, ha ocurrido con un proyecto que lleva tiempo en marcha: adquirir una casa en la que podrían vivir dos familias con hijos y que permitiría además «salvar» el colegio y que no cierre. El primer edil explicó a este diario que se ha solicitado una subvención para el proyecto que se ha denegado y que, además, el Consell pide un proyecto más ambicioso al que el Ayuntamiento no puede hacer frente. Por tanto, tampoco se puede «salvar la población».

Al alcalde le preocupa que las políticas del Consell hacia los pequeños pueblos lleguen tarde y cuando ya no hay remedio: «Mi pregunta en este caso a la Generalitat Valenciana es: ¿Hace falta que un municipio se hunda para que la administración empiece a ofrecer ciertos servicios o subvenciones? Porque la boca sí que se llena de políticas antidespoblamiento, pero en cambio no ayudamos a que esto no suceda».

Martínez fue contundente en sus declaraciones: «Milagros no se pueden hacer, así que si desde la Generalitat no se ponen de verdad las pilas para valorar este tipo de proyectos y ayudar de verdad, la mayoría de municipios pequeños están abocados a su desaparición». Y Bolulla podría ser uno de ellos en el futuro.