Los vecinos de Benidorm podrán presentar propuestas al presupuesto participativo hasta el 6 de diciembre

Benidorm tendrá un Autorreglamento de Presupuesto Participativo en 2022. El documento ha sido aportado la Comisión de Evaluación del Consejo Vecinal de Benidorm y será aprobado el próximo lunes en el pleno. Tras este trámite, los vecinos tendrán hasta el 6 de diciembre para presentar sus propuestas al presupuesto participativo.

La Comisión de Evaluación del Consejo Vecinal aprobó el pasado día 8 el documento, que permite a los vecinos “participar en la cogestión de los recursos municipales, mejorando y afianzando la democracia participativa” ha explicado la concejala de Participación Ciudadana, Ana Pellicer. El Autorreglamento articula la participación de la ciudadanía y la colaboración entre esta y los representantes políticos en la confección y ejecución del Presupuesto Participativo, “en el que se recogen las principales demandas vecinales, acomodando en la medida de lo posible las inversiones municipales a esas necesidades”.

El objetivo, ha dicho Pellicer, es “la participación directa de la ciudadanía para establecer sus principales demandas y preocupaciones e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, con una cantidad como mínimo del 5% del presupuesto de inversiones, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados”. Pellicer ha explicado que a pesar de la “excepcional y compleja” situación derivada de la pandemia, la participación de los vecinos “está garantizada a través de mecanismos adaptados a las actuales circunstancias”.

De esta forma, la ciudadanía tiene capacidad de decisión sobre un porcentaje de las inversiones que tiene que llevar a cabo el municipio. “Las demandas deberán plantearse en torno a las inversiones públicas y deberán referirse a una inversión nueva, o bien a obras de mantenimiento y reparación de las actuales” ha aclarado la titular de Participación.

En el Presupuesto Participativo pueden participar todos los empadronados en Benidorm mayores de 18 años, cuyas propuestas, tantas como deseen, deben registrarse en el Registro General del Ayuntamiento, por sede electrónica o en el correo consejovecinal@benidorm.org hasta las 23.59 horas del 6 de diciembre. El período para la recepción de las propuestas comenzará el siguiente día hábil a la aprobación definitiva del Autorreglamento de Presupuesto Participativo en el pleno.

Las propuestas habrán de llevar un título, descripción y especificar si se refieren a inversiones municipales o a iniciativas de otra naturaleza. Igualmente deberá venir definida su ubicación y ámbito territorial, el cual tendrá que ser de titularidad municipal o de entidad privada con carácter público.

Un año más, ha precisado Pellicer, la situación sanitaria impide que el proceso de selección y priorización de propuestas se realice mediante asambleas públicas, por lo que “de forma excepcional será una Comisión de Priorización creada por el propio Consejo Vecinal la que se encargue de establecer el orden de las propuestas en base a los criterios de valoración recogidos en el propio Autorreglamento”. Se trata, ha finalizado la concejal, de una herramienta “muy potente” de democracia participativa “que da a los ciudadanos voz y voto a la hora de decidir a qué proyectos o actuaciones destinar una parte muy importante de la inversión municipal”.

Críticas de Cs

Por su parte, Ciudadanos (Cs) de Benidorm ha anunciado que votará en contra de este punto en el pleno, dado que no ha sido aprobado ni debatido por el Consejo Vecinal, e incumpliendo el Reglamento de Participación Ciudadana. Desde 2019 el Ayuntamiento de Benidorm "no convoca ningún Pleno del Consejo Vecinal ni el Presidente de dicho consejo, el alcalde, ha convocado a ninguna reunión o comité de trabajo a los representantes de los grupos municipales con representación en la Corporación, pese a ser miembros natos de dicho Consejo", según explicó la formación naranja. También se incumple el artículo del Reglamento de Participación Ciudadana que fija que cada año, el Consejo Vecinal "debatirá y aprobará un informe de las actuaciones a realizadas durante el periodo y propondrá tanto iniciativas para mejorarlas, como actuaciones a realizar en el siguiente año", según indicó la portavoz adjunta de Ciudadanos, Ana Pérez Sebastiá, después de que su grupo haya reclamado este asunto en comisiones, así como en el pleno de septiembre.

Pérez Sebastiá ha recordado que el Reglamento de Participación Ciudadana en su artículo 27 especifica que el Consejo Vecinal "estará compuesto, entre otros, por un/una concejal de todos y cada uno de los Grupos Municipales que conforman la Corporación Municipal, y que se reunirá al menos una vez cada tres meses en sesión ordinaria, y tantas veces como sea convocado por el alcalde. Sin embargo, dicho Consejo no se ha reunido de forma ordinaria desde 2019".

La edil ha explicado que “durante casi dos años sólo han celebrado reuniones del Consejo Vecinal donde no invitan a los concejales de la oposición, una estrategia puesta en marcha por el Partido Popular para querer controlar la acción ciudadana, propiciada tras la pandemia”. Según ha explicado la edil, desde febrero su grupo ha formulado "quejas al respecto sin lograr que el presidente del Consejo Vecinal vuelva a convocar los plenos ni a dar traslado de esta situación irregular al resto de miembros".

“Inicialmente nos dijeron que mesas de trabajo del consejo Vecinal se reunían telemáticamente porque no querían reuniones presenciales y que no estábamos invitados porque la oposición no asistía a esas reuniones; además de decirnos que el Consejo no se celebraba porque no lo pedía el propio Consejo, y al pedirlo nosotros, ya fuera telemático o presencial, el alcalde dijo que no lo hacía por no pedirlo las asociaciones,”, ha relatado la edil.