Benidorm no multará a la empresa por el retraso de dos años en la obra de la avenida del Mediterráneo

El asunto se debatió este lunes en la sesión plenaria de octubre dentro de la propuesta presentada por el Gobierno local para conceder a la mercantil una prórroga en el plazo de ejecución de la obra de renovación integral de la avenida del Mediterráneo. Un plazo que se amplía hasta el 28 de febrero de 2022, más de dos años después de la fecha de inicio de los trabajos, noviembre de 2018. Como ya publicó este diario, la prórroga se planteó por la empresa para poder «rematar» algunas cuestiones. Entre ellas, la colocación del tecnohito, un elemento singular de 22 metros de altura; es decir, una torre a modo de pantalla led en la confluencia de la avenida, la plaza Triangular y la calle Esperanto. Si bien es cierto que la obra de esta principal vía está prácticamente al 90% terminada y abierta al paso desde hace más de un año, aunque con algunos trabajos que terminar. De hecho, la empresa apunta a que el confinamiento y las restricciones afectaron al ritmo de las obras. Una circunstancia que ya hizo que el calendario sufriera modificaciones para este año y ahora haya tenido que volver a cambiarse.

Tanto PSOE como Cs han votado en contra de la propuesta de ampliar el plazo que salió adelante con los 13 votos del gobierno del PP. En el debate, el concejal de Obras, José Ramón González de Zárate admitió que «hay cosas que faltan, es cierto» e indicó que en los informes técnicos «aparecen justificados esos retrasos», motivados «por la crisis sanitaria, que ha causado demoras importantes a nivel mundial en el suministro de hierro y componentes eléctricos, que son los materiales principales del tecnohito». Así añadió que «los retrasos habidos tanto en el alumbrado público como en la fuente ornamental «ya están solucionados» y que «solo falta el tecnohito y algo de cableado a cargo de las empresas de telecomunicaciones, como también ha corroborado la dirección facultativa de la obra y el departamento de Ingeniería municipal». En cuanto a la posible sanción a la empresa por ese retraso de más de dos años, apuntó que «son circunstancias que pueden ocurrir, pero lo que no podemos hacer es sancionar y dañar a las empresas porque es un problema ajeno a ellas», algo que también alegan los técnicos en sus informes.

Salto en los plazos

Pero a la oposición no le convenció este argumento. Primero porque el plazo de ejecución de la obra de la avenida era de 11 meses, es decir, finales de 2019, antes de la pandemia. «La obra no se tiene que prorrogar ahora por la pandemia, porque tendría que haber estado terminada antes», indicó el portavoz del PSOE, Rubén Martínez. Además, indicó que estos trabajos «han tenido avatares y cuestiones polémicas como el modificado del contrato que se aprobó» y que aumentó el presupuesto inicial de 9,5 millones de euros en 2,1 millones más. «Se han saltado en un 350% el plazo de ejecución», apuntó. También se planteó que esta circunstancia y la de no sancionar a la empresa podría «crear precedente».

El portavoz de Cs, Juan Balastegui, explicó que «se reconocen todos los errores en los informes; por tanto, sí tendría que tener una sanción» porque «es importante hacerlo con las empresas que no cumplan». Ya que si no, «qué mensaje estamos ofreciendo: doy menos plazo, tengo más puntos y luego me retraso y no pasa nada». Con todo, alegó que «la empresa podría haber reservado los materiales con tiempo, incluso el tecnohito» ya que se comenzó en 2018. Balastegui fue más allá: «Tienen muy asumidas las prórrogas, antes solo de los contratos y concesiones y ahora de las obras».

El concejal de Obras defendió que los vecinos y turistas «llevan un año disfrutando de la nueva avenida, que está siendo muy bien acogida y nos ha llevado a ser referente nacional e internacional».

En este sentido, ambos partidos de la oposición se pronunciaron: «Menos mal que el vial está abierto, faltaría más después de que comerciantes y vecinos sufrieran obras en verano y Semana Santa», indicó Martínez. «Es una obra que ha quedado muy bien y que gusta en general», concluyó Balastegui.

Hacienda Bajada del IBI y del impuestos de vehículos para 2022

El pleno aprobó por unanimidad la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que rebajará el tipo impositivo en 0,12 puntos, hasta el 0,670. La propuesta recibió una enmienda del PSOE para que se rebajase del 0,670 al 0,500, pero el gobierno del PP «tumbó» esta moción. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, justificó la decisión con un informe contrario de Tesorería que «no considera prudente ni recomienda» la propuesta. El portavoz socialista, Rubén Martínez, afirmó que el PP rechazó su propuesta con la «queríamos bajar más de un 25% el recibo y que supone una rebaja media de 100 euros, para finalmente aprobar una rebaja media de 6 euros». El pleno aprobó la rebaja del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y «congelar» la tasa de mesas y sillas para 2022.

Prórroga del contrato de parques y jardines

El pleno aprobó este lunes la prórroga del contrato de mantenimiento de los parques y jardines de Benidorm. Según el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, el pliego de condiciones reflejaba la posibilidad de prorrogar el contrato anualmente, a satisfacción de las partes. «El contrato, además, está actualizado con las nuevas zonas verdes de las que vamos a disponer», según precisó el edil, que también añadió que está «garantizada la seguridad de los trabajadores de la empresa» con esta prórroga.