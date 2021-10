Halloween desafía al miedo en Benidorm

Hasta hace poco tiempo, en la mayoría de hogares se miraba con recelo a una fiesta importada que aireaba esqueletos, momias o fantasmas, aderezados con una buena dosis de calabazas, para festejar la noche previa a nuestro tradicional Todos los Santos. Sin embargo, el tirón cada vez más fuerte de Halloween, sobre todo entre el público más joven, ha acabado por imponer esta celebración y abarcar todos los campos. También el del turismo. Decenas de hoteles de Benidorm y de otros destinos de la Costa Blanca han lanzado para estos días paquetes especiales confiando en que la fiesta de los muertos sirva como revulsivo para dejar este fin de semana en la provincia otro «puente de oro» y permita contrarrestar las cancelaciones registradas en algunos establecimientos a raíz de la polémica suscitada por la alta tasa de contagios de covid-19 en Benidorm.

Los paquetes incluyen estancias de dos o tres noches, a las que se suman cenas temáticas, bufés especiales, fiestas de disfraces, talleres infantiles, animación o espectáculos de magia y terror, con ofertas que parten de poco más de 400 euros por habitación para una familia con niños, con posibilidad además de incorporar a ese precio otras tarifas, como la de pensión completa o todo incluido. Y la cosa no acaba ahí. Porque muchos establecimientos añaden otros ganchos para el público, como sorteos, premios, descuentos para entrar en parques temáticos, etc., así como la posibilidad de sumarse a las cenas temáticas a clientes que no estén alojados en el hotel y que quieran festejar la noche del 31 de octubre por todo lo alto.

¿Otro puente de oro?

A falta de perfilar este viernes los datos de previsión para estos días, fuentes de la patronal hotelera Hosbec indican que el puente de Todos los Santos estaba llamado a ser «un gran puente», como ya lo fue el del Pilar en octubre. No en vano, los datos que manejaban hasta este jueves indican que la ocupación media podía dispararse por encima del 85% y hacer que muchos establecimientos vuelvan a colgar el cartel de completo al igual que hace menos de un mes. «Este puente es una de las fechas que mucha gente aprovechaba tradicionalmente para viajar fuera, a alguna capital europea, pero muchos clientes todavía tienen ciertos reparos en salir al extranjero, así que van a preferir quedarse en España, por lo que todo apunta a que puede acabar siendo un puente muy bueno» para el sector hotelero, como avanzan fuentes de la patronal.

Directores de hotel o responsables de recepción de algunos establecimientos consultados así lo atestiguan. «Tenemos unas previsiones muy buenas y aún queda por entrar la última hora», mantienen, toda vez que explican que, sin duda, el tirón de Halloween también va a tener mucho que ver en los resultados finales del puente.

Desde Hosbec señalan, además, que las cancelaciones registradas en los últimos días a raíz de las noticias negativas sobre el alto riesgo de contagios de coronavirus en Benidorm, que desde el sector cifran en torno a un 15%, «no van a afectar a los resultados de este puente, ya que mayoritariamente tienen que ver con estancias posteriores, muchas de ellas relacionadas con viajes para grupos de personas mayores» que se están organizando por parte de agencias, asociaciones o incluso ayuntamientos para suplir la paralización del Imserso.

Aptur, crítico con Sanidad

Frente a la anulación de algunas reservas detectadas entre los hoteleros por los datos publicados por Sanidad sobre la incidencia acumulada de covid en la ciudad, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Benidorm y la Costa Blanca (Aptur) asegura que sus asociados «no han observado un repunte de cancelaciones tras el anuncio de incremento de positivos covid hecho por la consellera» Ana Barceló. El presidente de esta agrupación, Miguel Ángel Sotillos, mantiene que esto denota «la alta percepción de seguridad del cliente alojado en vivienda vacacional», pero aún así tildó de «incorrecta» la actuación de la Conselleria, «sabiendo que la ratio real sería un tercio de la calculada por ellos» debido a la población real. Por eso, les reprochan haber «podido causar un daño irreparable al sector turístico, que sigue pendiendo de un hilo».