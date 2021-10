El alcalde de Benidorm reivindica un porcentaje del IVA para financiar a los municipios turísticos

Un porcentaje del IVA para financiar los municipios turísticos. Esta es la reivindicación que ha hecho el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en las jornadas que la Federación Española de Municipios y Provincias está celebrando en Torremolinos para conmemorar su 40 Aniversario. Este evento fue inaugurado por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez junto al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.

Este viernes, en la mesa 5, el alcalde de Calviá, Alfonso Rodríguez, como presidente de la Comisión de Turismo, moderaba una mesa en la que han intervenido, junto al alcalde de Benidorm y vicepresidente de la comisión, los alcaldes de Torremolinos, Santa Susanna, Canyelles y Rincón de la Victoria, que es presidente de la Diputación de Málaga, se ha puesto de manifiesto el optimismo de los municipios turísticos de cara a 2022 y la esperanza en los fondos EU Next Generation; no así en la resolución de la financiación extra de los municipios turísticos pioneros y maduros que, como indicó Toni Pérez, “muchos de ellos no tienen esa condición reconocida por la ley de Haciendas Locales”, a pesar de ser líderes en su sector.

Recordando la premisa esgrimida en la jornada de ayer –No hay autonomía local sin financiación adecuada- el alcalde de Benidorm destacó que una ciudad-destino turístico como Benidorm “atiende a tres comunidades: la comunidad local, los residentes, los turistas y los vecinos de otros municipios que encuentran en Benidorm ese ideal de felicidad, se quedan entre nosotros y nos exigen los mismos servicios”, lo que implica mantener “con la mejor calidad los servicios a una población cinco o seis veces superior a la empadronada”, que es por la que recibe financiación.

Esta fue una reivindicación común a los ponentes representantes de otros municipios turísticos sobre los que el alcalde de Benidorm señaló que “prestamos servicios sin distinción de donde son o de donde vienen”. Esta falta de financiación, destacó Pérez, ha llegado a exigir durante la pandemia redefinir muchos conceptos e incluso asumir nuevas competencias “como la gestión de playas, que antes no teníamos”.

Para solucionar este déficit el alcalde de Benidorm reivindicó “un porcentaje del IVA turístico” y señaló que “descentralizar una parte del IVA hacia la administración local es mucho más rápido e eficiente”, lo que enlaza perfectamente con esa tercera descentralización de la Administración que en la jornada de ayer centro buena parte de los debates. Y en esa línea reivindicativa Pérez insistió en potenciar la reputación del turismo y “conseguir la consideración de la industria turística como sector estratégico”, “por ser el que más riqueza redistribuye”, “por lo que debe formar parte de la Estrategia-País”.

El alcalde finalizó su participación en el debate destacando las fortalezas de Benidorm, su compromiso con los ODS y Agenda 2030 así como el seguimiento de la Hoja de Ruta Benidorm DTI+Seguro y la potenciación de los ejes de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y tecnología para desarrollar una mejor gobernanza. Coincidieron los alcaldes de la Mesa 5 de Municipios Turísticos que las claves del futuro pasan por asegurar el abastecimiento de agua, donde se destacó la eficaz gestión y liderazgo de Benidorm, mejorar la conectividad y potenciar la sostenibilidad, como hace Benidorm, para ganar el futuro.