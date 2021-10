Rosa Louis Cereceda: «No sé por qué los hosteleros se toman los datos de covid en Benidorm como una afrenta»

El área que dirige se ha visto estos días salpicada por la polémica sobre el riesgo de contagios de covid-19 en Benidorm. Pese a reconocer que el turismo distorsiona los datos, Rosa Louis defiende la postura de conselleria: «Preocupa porque estamos diagnosticando más de lo previsto».

Los datos que ofrece la Conselleria de Sanidad alertan de que Benidorm se encuentra en riesgo «extremo» de contagios por covid-19. Sin embargo, hoteleros y Ayuntamiento han reclamado que se modifique la forma de calcular esta incidencia, alegando que la población real que confluye ahora mismo en la ciudad-unas 180.000 personas- es casi el triple de la censada -68.000-, por lo que los datos están distorsionados. ¿Quién tiene razón?

Lo que dice la conselleria es incontestable: los números son los que son y la realidad es que son preocupantes, porque se está diagnosticando más de lo previsto. Otra cosa es que Benidorm, como todas las poblaciones turísticas, evidentemente tiene un número poblacional que nunca es exacto ni cierto, porque a los residentes se han de sumar los turistas. Pero ese es un número casi imposible de sacar. Por eso tú tienes que trabajar con la cifra que conoces, que es la de la población empadronada.

¿Aunque no sea la real?

Sí. ¿Que si contáramos a los turistas la cifra disminuiría? Seguro. ¿Que esa es razón para que no nos preocupemos? Pues no lo es. Estamos ante una situación preocupante, diagnosticando a muchas personas con covid-19, y esa es la realidad. Si nos interesa negarlo por algún motivo, Benidorm puede mirar a otro lado, pero insisto: los datos están ahí.

En la ciudad lo que alegan es que, teniendo en cuenta al turismo, estaríamos en un nivel de contagios similar al de otras poblaciones y no con una tasa casi seis veces mayor. Y, sobre todo, que alarmar con un dato que no es real puede dañar mucho a la economía local.

Todas las localidades turísticas tienen el mismo problema. Pero lo que hay que tener claro es que la conselleria cuando dice esto es con afán de protegernos, no de asustar a la gente para que no venga. Por favor, eso es impensable. Todos queremos que venga la gente, que la economía fluya, pero evidentemente la Conselleria de Sanidad tiene que avisar y decir: «Oye, que están saltando las alarmas». No sé por qué los hosteleros se lo toman como una afrenta, no lo es. La intención únicamente es que se conozcan los datos y podamos trabajar juntos para que la cosa no vaya a más.

Quizás lo ven así porque Benidorm ha estado en toda la prensa nacional e internacional por este asunto.

Ya, pero aquí hay que ver otra cosa: ¿Qué es lo que perjudica, la noticia o lo que pasa? No se puede matar al mensajero en lugar de abogar por tomar medidas ante algo que está pasando.

¿Hay alguna otra forma de medir el riesgo de contagios, como reclaman algunas voces?

No. Pero, de cualquier manera, qué más te da. Que tú digas: «Tengo una tasa de 260 que realmente no es de 260, sino de 210». ¿Varían mucho las medidas que has de tomar? Yo creo que no, que no cambia nada, porque lo que sí está claro es que tú ya has detectado que hay un problema.

Vayamos a lo concreto. ¿De qué escenario estamos hablando en cuanto a nuevos casos?

En septiembre estábamos con una incidencia por debajo de 50 y ahora casi la hemos cuadruplicado. Estábamos diagnosticando unos 5, 7, 3 positivos, según el día, y ahora estamos por encima de 30. La tendencia se está dando en toda la provincia, los contagios crecen, pero aquí, desgraciadamente, vamos a la cabeza, como ocurrió en la primera ola.

De los nuevos positivos que se diagnostican, ¿cuántos son turistas? La consellera Barceló habla de que un 53% son extranjeros, la mayoría británicos.

Ese dato nosotros no lo tenemos, lo tiene la conselleria, pero por los apellidos que aparecen en los listados te puedes hacer una idea de la procedencia y sí, hay mucho extranjero. Además, otro dato muy esclarecedor es que el centro de salud donde más se está diagnosticando es el del Rincón de Loix.

¿Este incremento de contagios se traduce ya en más presión hospitalaria?

Sí, la hay. Entre UCI y planta tenemos en torno a quince pacientes ingresados. Y ya empezamos a tensionar la UCI. Porque tener cinco o seis pacientes críticos ingresados por covid en un hospital comarcal, donde tenemos 12 camas, requiere de mucho esfuerzo para los profesionales.

¿Hay un antes y un después de la vacunación en cuando a ingresos hospitalarios?

Por supuesto, no tiene nada que ver cómo estábamos antes de la vacuna y cómo ahora. En lo que llevamos de pandemia, el pico de ingresos fue casi de 150 pacientes en lo más alto de la tercera ola, 24 de ellos en UCI; desde que se ha extendido la vacunación, no hemos sobrepasado los 25 ingresos y fue en el mes de julio, cuando hubo otro repunte importante.

De ellos, ¿cuantos sin vacunar?

El porcentaje es clarísimamente a favor de los no vacunados. En UCI en todos estos meses solo han entrado dos vacunados y eran mayores de 80 años. Y en planta pasa lo mismo: los únicos jóvenes que ingresan están sin vacunar; el resto son todo personas muy mayores.

¿Cree que puede haber una nueva ola con la misma intensidad que la primera y la tercera?

Sinceramente no lo creo, porque el efecto de la vacuna es indudable. Creo que esta situación se va a mantener en el tiempo aún una temporada pero no que vaya a ser algo que vaya a subir disparatadamente. Entiendo que seguiremos más o menos como ahora, todo lo más como estuvimos en julio, pero no creo que volvamos a repetir las oleadas tan brutales que ya vivimos.