Gobierno y Consell dejan fuera a Benidorm de los fondos europeos para turismo

«Benidorm Visión 360» es la iniciativa que el Ayuntamiento presentó al Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos lanzada por la Secretaría de Estado de Turismo con un proyecto valorado en cerca de 8 millones de euros. Pero finalmente este proyecto no se incluirá en ese plan que se financia con fondos Next Generation de la UE, una decisión que llega de manos del Ministerio y de la Generalitat, quienes tenían la última palabra en esa elección.

Según ha podido saber este diario, a pesar de que el proyecto de Benidorm fue apto en una reunión a finales de octubre, una resolución final recoge que «su propuesta no será incluida en dicho plan», según la documentación, «debido a la limitación presupuestaria». Cabe recordar la que la Secretaría de Estado ha reservado 1.858 millones de euros a invertir en los próximos 3 años, financiados íntegramente a través de Next Generation UE.

El proyecto de Benidorm ascendía a 8 millones de euros con 19 actuaciones. Así se incluyó, por ejemplo, la restauración paisajística de la pasarela peatonal en la playa de Poniente, la renovación de la catenaria de Levante o la rehabilitación de l’Hort de Colón, entre otras. El alcalde Toni Pérez explicó en aquel momento que se trataba de un proyecto «potente y ambicioso», en el que se había ido mucho más allá de los 5 millones de euros de inversión mínima que exigía la convocatoria en la categoría de destino de «Sol y playa muy internacionalizado», modalidad en la que Benidorm es el único municipio de la Comunidad que podía concurrir.

Pero parece ser que no será así tras comunicarse esa no inclusión en el Plan. Tras conocer la resolución Pérez indicó que «estudiaremos la posibilidad de recurrir» y reclamar que se reconsidere la decisión. «Esos fondos están pensados para destinos como Benidorm» y además, es la «primera convocatoria de Fondos Europeos para la recuperación del turismo y es lamentable que Benidorm se quede fuera». El alcalde añadió que «somos la tercera ciudad de España en pernoctaciones turísticas» y que no se entiende esta decisión.