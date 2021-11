Sánchez anuncia que Benidorm será la sede de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos

La ubicación de esta plataforma en la principal localidad turística de la provincia había sido demandada por el presidente de la Generalitat. Pedro Sánchez recoge así el guante de Ximo Puig, y se compromete a realizar la inversión de 130 millones de euros que supondrá este proyecto. Fuentes cercanas al encuentro aseguraron que a través de la plataforma de desarrollarán programas de turismo inteligente para todo el mercado español, y que esto convertirá a Benidorm, y en general a Alicante, en un referente para toda España en la aplicación de las nuevas tecnologías turísticas.

La Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos es una herramienta que combinará datos públicos y privados sobre destinos, empresas y turistas, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sector. El Data Space, que así se llamará, estará ubicado en Benidorm. La Comunidad Valenciana, recalcaron las mismas fuentes, recibirá de esta forma datos de toda España. El centro, añadieron, será un referente de la nueva política basada en la digitalización, la transparencia y la sostenibilidad.

La sede propuesta para este proyecto son unos terrenos anexos a las instalaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invattur). Además, ya está prevista la plataforma que fomentará el desarrollo de nuevos servicios basados en datos para el turista, y que, según argumentaron las mismas fuentes, permitiría aumentar la sostenibilidad de los destinos turísticos, y personalizar la oferta al turista.

La iniciativa fue bien acogida por la patronal hotelera Hosbec, que participó en el encuentro con Pedro Sánchez y Ximo Puig con una importante delegación, formada por los vicepresidentes Federico Fuster, Javier García y Javier Gallego, y la secretaria general, Nuria Montes. Javier García además lo hacía en calidad de presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, muy implicado en la puesta en marcha de esta plataforma. Todos ellos celebraron la designación de Benidorm como sede de la plataforma, pero por parte de la asociación hotelera se aprovechó también la cita para trasladar al presidente del Gobierno la deficiencia en las comunicaciones de Benidorm al carecer de un ferrocarril conectado con el resto del país, y la necesidad de dar más estímulo a la demanda.

En el primer caso, fuentes de Hosbec incidieron en que la sostenibilidad turística no se podrá conseguir si no hay una conexión adecuada en tren. Desde la asociación recordaron que en estos momentos son miles los vehículos que cada día tienen que transitar hacia aeropuertos y estaciones porque no hay tren que conecte las comarcas de la Marina, cuando Benidorm, incidieron es la tercera ciudad española en número de pernoctaciones turísticas solo por detrás de Madrid y Barcelona. «Será difícil avanzar en un menor impacto medioambiental si no podemos dejar de utilizar el coche o autobús para todos los desplazamientos», recalcaron.

Asimismo, en cuanto a la recuperación del mercado, los profesionales del sector turístico volvieron a reclamar al Gobierno la puesta en marcha de una programa de estímulo de la demanda, similar al Bonoviaje de la Comunidad Valenciana. A su juicio, sería una herramienta especialmente útil en esta temporada de otoño-invierno, en la que todavía no se ha recuperado el mercado. Asimismo, se le hizo llegar el malestar por la situación del Imserso, «en estos momentos en los que es más necesario que nunca».

También asistió a la reunión el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien destacó que la localidad ya está a la vanguardia de los procesos de digitalización del sector turístico y de la recopilación y el análisis de datos, y que con esta plataforma reforzará su papel de «capital española de la inteligencia turística». El primer edil incidió en que «Benidorm y el sector están turística y tecnológicamente preparados para convertirse en el gran escaparate de la Plataforma y ser el referente internacional de la misma», a la vez que abundó, no obstante, en las demandas planteadas también por Hosbec.

Acerca de la ubicación de las instalaciones de la Plataforma, Toni Pérez coincidió en que los terrenos anexos al Invattur son una opción válida, pero defendió como alternativa más adecuada el Centro Cultural de la Avenida de Europa, en su cara sur, recayente a la calle Ibiza. «Por envergadura y ubicación sería la más idónea». Argumentó, en este sentido, que aunque buena parte del trabajo que realizará la Plataforma es intangible, también hay «una parte muy importante que hay que hacer visible».