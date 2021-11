Colas de británicos para vacunarse contra el covid-19 en Benidorm

Cerca de 40 personas, en su mayoría británicos, han acudido este martes a vacunarse contra el covid-19 sin cita previa en el punto especial de vacunación habilitado por Sanidad en el Rincón de Loix de Benidorm.

Este espacio ha abierto hoy sus puertas en la oficina municipal de Turismo del Rincón, tomando el relevo del que se puso en marcha la pasada semana en el museo municipal de l'Hort de Colón, con el objetivo de captar a turistas y residentes que todavía no han recibido la vacuna contra el coronavirus, bien por haberla rechazado inicialmente y ahora haber cambiado de opinión, bien porque son turistas o residentes de corta estancia y no han sido citados porque carecen de tarjeta sanitaria, por lo que no figuran en los archivos del sistema público de salud.

A las once de la mañana, cuando ha comenzado a funcionar, se han formado algunas colas de personas para vacunarse o para solicitar información de los trámites que tenían que realizar para recibir el antídoto.

Este punto estará abierto hasta el próximo sábado, en horario de 11 a 17 horas, hasta el que podrá acudir cualquier persona que quiera recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna frente al SARS-CoV 2.

Fuentes del Departamento de Salud de la Marina Baixa han indicado que la mayoría de las personas que han acudido a esta primera jornada eran turistas y residentes, pero que es probable que en los próximos días se incremente todavía más la demanda, conforme se acerca la Fancy Dress Party, la fiesta que se celebra cada año el jueves posterior a las Fiestas Mayores Patronales de la ciudad y donde se suelen congregar más de 30.000 personas.

El Rincón de Loix ha sido este martes ya un hervidero de británicos. Cientos de turistas han comenzado a llegar ya a la ciudad para las celebraciones del jueves, por lo que el trasiego de maletas y autobuses desembarcando viajeros llegados expresamente desde Reino Unido ha sido una constante durante toda la mañana.

Fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento explicaron días atrás que, según los datos que manejan, todo apuntaría a que en esta ocasión la Fancy Dress Party no será tan multitudinaria como en años atrás, debido principalmente a que el volumen de vuelos con Gran Bretaña no está todavía en niveles como los de antes de la pandemia.

No obstante, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de Policía Local y Nacional, con el fin de garantizar la seguridad del evento y controlar el cumplimiento de las medidas anticovid.