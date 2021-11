Pepa Zaragoza Ivars: «Mi padre entendió que el bikini hacía falta para que vinieran turistas; yo lo usé mucho más tarde»

¿Cómo fue aquello de ser reina de las Fiestas de Benidorm en el año 1971?

Llamaron a mi padre para proponérselo, porque nosotros entonces vivíamos en Madrid. Nos dijeron que iban a probar a nombrar reinas y damas de las fiestas y que habían pensado en mí. Me hizo muchísima ilusión, porque, además, las damas fueron todas mis amigas.

¿Qué recuerda de esos días?

Recuerdo muchas cosas. Fueron unos días fantásticos. Primero fue nuestra presentación, que se celebró en el salón del hotel Agua Azul. Después, ya en las Fiestas, tuvimos la Ofrenda, las procesiones, La Barqueta... Aquel año también representaron el Hallazgo por primera vez y eso dio pie a que se creara la asociación de La Barqueta, con Paco Rosera , que hacen un trabajo fantástico para que la historia de Benidorm no se pierda, un trabajo impagable. Había también alguna verbena, un porrat,... Lo pasamos genial, aunque las Fiestas no tenían nada que ver con las de ahora. Era todo más pequeño, muy familiar.

Todavía no había peñas.

Tampoco las echamos de menos. La gente se juntaba en la Alameda, en el Castillo, muchos se iban a comer a las huertas... Las tradiciones eran entonces distintas, pero se pasaba muy bien. Las Fiestas de ahora también me gustan mucho, sobre todo la Ofrenda, el Hallazgo o actos nuevos como las carrozas o el Desfile del Humor.

Estos días se puede visitar una exposición donde se aprecia la evolución de los trajes de las reinas en estos 50 años. ¿Cómo diseñaron los suyos?

Los diseñó Dolores Santadell, que era la profesora de ballet que dio clases a todas las niñas de Benidorm. Fue a ella a quien se le ocurrió que el traje podía ser como el de las pescadoras, con la falda de rayas, alpargatas, el sombrero con la red...

Visto ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿qué le parece el haber introducido la figura de las reinas en las Fiestas?

Aquello en su época fue un experimento para ver cómo funcionaba, pero yo creo que a la gente le encantó que hubiera damas y reinas: nos aplaudían mucho, nos acompañaban en los pasacalles... Gustó tanto que han durado 50 años. Y sirvió para que las mujeres tuvieran más participación, porque hasta entonces solo había mayorales hombres. Las mujeres les ayudaban, colaboraban mucho, pero los mayorales eran solo ellos. Después aquello también cambió, quizá porque empezamos nosotras y todo ayudó.

Supongo que para que usted fuera la primera reina, tendría mucho que ver el hecho de ser hija de quien es.

Sí, por supuesto. La reina fui yo pero no por méritos propios, sino porque mi padre era Pedro Zaragoza. Y lo llevo con mucho orgullo.

Cuénteme, ¿cómo fue ser hija de quien todos en Benidorm, de uno u otro signo, llamaron siempre don Pedro?

Pues como ser hija de cualquiera; nada excepcional.

Bueno, él fue una persona aparentemente con las ideas muy claras, muy visionario... El primero, por ejemplo, que autorizó el bikini en las playas. No sé si en casa era igual. ¿A usted le dejaba llevarlo?

No. Siempre lo he dicho. Él entendió que en Benidorm hacía falta que la gente pudiera llevar bikini para que viniesen los turistas; otra cosa es lo que le gustaba que hiciésemos en casa mi hermana y yo. Sinceramente, a mí tampoco me gustaba al principio, lo empecé a usar mucho más tarde. Pero cuando me lo puse tampoco fue un drama: llegó mi padre de trabajar, salí de la piscina a darle un beso y no me dijo ni mu. También es verdad que entonces yo ya estaba casada y con dos hijos (risas).

¿Cómo fue el famoso viaje de su padre en Vespa a El Pardo?

Mi padre iba a todos lados en su Vespa, daba igual cerca o lejos, así que no era nada del otro mundo que fuese con ella hasta Madrid. Surgió un problema con el Obispado por el tema del bikini. Él pidió la mediación de don Camilo Alonso Vega, que era ministro de la Gobernación, y logró que Franco lo recibiera. Le explicó sus ideas y, con las mismas, se volvió para acá. Pero Franco le dijo: «Si tiene algún problema más, directamente, a mí». A raíz de aquel viaje, se fraguó una buena amistad entre ellos. De hecho, a la semana doña Carmen estaba durmiendo en casa de mis padres en El Carrasco.

Aquellas visitas fueron después bastante habituales. ¿Cómo las recuerda usted que entonces era una niña? ¿Mucha pompa?

Mi madre al principio estaba aturullada, nerviosa por que todo quedara bien. Doña Carmen no quería ir a un hotel, así que, cuando venía, mis padres le cedían su habitación de casa. Pero era todo muy sencillo. No quería nada especial; le gustaba comer arroz y las cosas típicas de aquí. Yo diría incluso que era muy austera. Recuerdo un día que pasé por delante de la habitación y estaba con la puerta abierta zurciéndose unas medias. Es una imagen que tengo grabada. Creo que la fama que tiene de que arrasaba en todas las tiendas por las que pasaba no es del todo real.