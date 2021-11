«Ha costado mucho, pero creo que hemos sacado unas buenas Fiestas»

Por fin. Imagino que ha sido un camino largo para llegar hasta aquí.

Mucho. Date cuenta que en marzo de 2020 lo teníamos todo organizado para celebrar la Ofrenda de marzo y el Alba y un día antes nos confinaron a todos. Nos cayó el mundo encima. Fue un disgusto enorme y más conforme avanzaban los meses y veías que no íbamos a poder hacer nada. Así que llegar hasta aquí habiendo celebrado unas Fiestas es lo mejor que nos podía pasar.

¿Qué balance hace de estos días? ¿Qué le han parecido los festejos?

Yo creo que, dentro de lo difícil que lo teníamos y de los problemas que han habido, al final se han hecho unas buenas Fiestas. Ha costado mucho, pero yo creo que han sido buenas, a pesar de todos los cambios y las limitaciones.

¿Pensó alguna vez que este año podría haber Fiestas o creía que su mandato acababa sin poder organizar ningún acto más?

Teníamos muchas dudas. El año pasado no, ninguna, pero este año tampoco teníamos claro que pudiera haber fiestas. Empezamos a organizarlo todo cuando aún había bastantes restricciones, con mucha cautela y sin atrevernos del todo a pensar que sí era posible. Al final, el programa se ha hecho en cuestión de dos meses, por eso creo que ha estado todo bastante bien y bastante completo. Hemos hecho casi todos los actos, al menos los más importantes. Las damas y las reinas se lo merecían.

La pandemia supongo que habrá dificultado el poder recaudar fondos para organizar actos. ¿Qué presupuesto lograron finalmente reunir?

La pandemia y también que éramos muy poquitos mayorales: solo 28. Por ejemplo, otros años se han vendido 1.000 papeletas semanales y nosotros teníamos 650, casi la mitad menos. Así que, aunque hayamos vendido lotería dos años, la recaudación no ha sido tanta. Tampoco ha habido publicidad en el libro como otros años porque la gente ha ido más apretada, ni hemos podido hacer casi nada para recaudar dinero: ni las ventas que se suelen hacer por el Día del Padre o de la Madre, los mercados, las verbenas,... nada. Así y todo, habremos logrado recoger unos 120.000 euros, más los 150.000 de subvención del Ayuntamiento. Y hemos tenido mascletàs, fuegos, orquestas.... de todo.

¿Le queda alguna espinita que le hubiese gustado hacer en su año como presidente de la Comisión y no ha podido?

Pues sinceramente, no. Como te he dicho antes, hemos tenido de todo. Más pequeñito que otras veces, con cambios, pero de todo. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es el Hallazgo -en el que participa todos los años como miembro de La Barqueta- porque es el acto principal de las Fiestas; si no se hubiera encontrado a la Madre de Déu, no habría habido fiestas o no serían como son. Pero no me queda ninguna espinita, me voy satisfecho dentro de todo.

Muchos actos este año se han cambiado por las limitaciones del covid-19. ¿Cómo los ha visto usted?

Yo creo que bastante bien. El Hallazgo en Levante te permite poner una grada más grande y que quepa más gente. La Ofrenda por Mediterráneo, espectacular, aunque yo quizás no empezaría desde el Cimbel sino desde la calle Bilbao. Las procesiones, pues el recorrido tampoco ha estado mal. Se ha hecho como mejor se ha podido; los que vengan ahora veremos si vuelven a lo de antes o mantienen algo de esto.

Otro de los grandes cambios es que tampoco ha habido peñas.

Tampoco. Y eso sí que me ha sabido mal, se ha notado mucho su ausencia. Aunque los peñistas han ido con los blusones y han participado en actos como la Ofrenda, ibas por la calle y faltaba esa alegría de las peñas que ha sido muy difícil de sustituir. Ojalá el año que viene, cuando todos tengamos la tercera vacuna y se implique la gente que todavía no se ha vacunado, las peñas puedan volver con normalidad.