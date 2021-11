Benidorm achaca a una cuestión política la negativa de Fomento a ceder un tramo de la N-332

Hace más de un año, el Ayuntamiento de Benidorm solicitó al Ministerio de Fomento la cesión gratuita de tres kilómetros de la N-332 a su paso por el municipio. Un trámite que haría que fuera la administración local la que gestionara ese tramo de vía y solo dependiera de si mismo para mejorar aspectos como la seguridad o iluminación. Pero desde entonces, no ha recibido respuesta alguna sobre la solicitud, algo que el gobierno local del PP achaca a una cuestión política, es decir, que no respondería a criterios estrictamente técnicos.

Así lo trasladó el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, en el pleno celebrado este lunes en Benidorm. Suya era la propuesta que se elevó a pleno para reiterar la citada petición a Fomento para que, de una vez por todas, sea atendida por la administración central. Más, según el edil, cuando hay municipios de la Marina Baixa, como l’Alfàs del Pi o Altea, que sí han logrado el sí de Fomento. Y, además, en solo unos días en el primer caso y en menos de un mes en el segundo.

Esta circunstancia, la del tiempo, y otras es la que ha hecho pensar a los populares que la negativa a ceder ese tramo al municipio es un tema político: «es una falta de respeto del Gobierno central hacia Benidorm y sus vecinos» y añadió que «es de justicia» que la ciudad tenga el mismo trato que se ha dado a otros municipios.

En concreto, la moción presentada a pleno reclamaba de nuevo a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento la cesión de titularidad gratuita del tramo de la carretera N-332 que discurre entre los puntos kilométricos 149,200 y 152,300 del término. Una petición que ya fue aprobada en pleno el pasado 26 de octubre de 2020 en los mismos términos que ahora tras cambiar una primera petición para adaptarla a lo indicado por Fomento. «Creíamos que sería igual de rápido que con l’Alfàs o Altea. No entendemos la razón de no hacerlo», añadió el concejal. Y desveló que el alcalde, Toni Pérez, «ha pedido dos reuniones para hablar con el delegado en la Comunidad Valenciana y tampoco se han contestado».

Pero, ¿por qué quiere Benidorm ese tramo de carretera? Para empezar, para mejorar la seguridad: «entrar a Benidorm por las carreteras que gestiona el ministerio es un peligro, no tienen alumbrado», explicó el edil que apuntó que «lo desconectó Fomento». Si la cesión «estuviera en manos del Ayuntamiento, al día siguiente habría alumbrado público». Otra de las razones es que se podría volver a abrir el vial que se cerró hace cinco años desde la Ermita a la N-332 en dirección a l’Alfàs del Pi. «Publicaron el proyecto y no han hecho nada», reivindicó González de Zárate.

Pero los argumentos esgrimidos por el gobierno local no convencieron al PSOE en la oposición. Aunque el portavoz de los socialistas, Rubén Martínez, recalcó que sí estaban de acuerdo en la petición, lo que no entendía es la «politización» del asunto: «No creo que merezca la pena que un punto de naturaleza técnica lo politice por alguna razón», indicó el edil. Porque alegó que esta decisión se toma en base a criterios técnicos recogidos en informes. Aunque sí criticó el «silencio» de la administración central al no haber contestado aún a esta solicitud después de más de un año, de ahí que «no vemos mal que se reitere» la petición.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, indicó que «nos han surgido dudas» y que «no tenemos claro el objetivo que tienen si se cede este tramo al Ayuntamiento» porque temen que «hagan lo mismo que en la avenida Comunidad Valenciana». Así apuntaron que la inversión para mejorarla debería «hacerla el Ministerio y seguir con el mantenimiento».

Tras escuchar a la oposición y todo el debate, el edil de Movilidad indicó que «no he querido polemizar, sino reivindicar» y entonces decidió retirar la propuesta del pleno pero, no para desistir en la petición, que considera «de justicia», sino para «hacerla conjunta» con el resto de grupos durante diciembre y convertirla en propuesta de la Junta de Portavoces.

Con todo, el pleno también aprobó este lunes otros asuntos como la solicitud a las Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para modificar la actual legislación en materia de financiación de las instalaciones de depuración en el sistema de competencias en la gestión del canon de saneamiento; o también, con los votos a favor de PP y Cs y la abstención del PSOE, volver a pedir al Consell la revisión del articulado del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada y su zona litoral para que se permita la construcción de balsas de riego.