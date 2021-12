Con la voluntad del Ayuntamiento de Altea en “recuperar la tradición, patrimonio y cultura local, en este caso agrícola”, según el concejal de Medio Ambiente, José Orozco, se ha puesto en marcha el proyecto piloto de recuperación de microviñas en el entorno del Molí dels Moros que se inició el pasado 1 de junio con la plantación de 600 cepas. Esta semana se presentó en sociedad ante el alcalde de Altea, Jaume Linares, y un destacado número de personas procedentes de distintos ámbitos relacionados con el mundo agrario y el medio ambiente, esta iniciativa cuyo objetivo es “el de contribuir y ampliar la recuperación patrimonial del Molí dels Moros a través de su vinculación con la agricultura y la viticultura que tuvo lugar en la Edad Media en este espacio”, afirmó Orozco.

El proyecto de recuperación de microviñas ha sido dirigido por el reconocido viticultor Joan Cascant y ha contado con la colaboración de los estudiantes y profesores del ciclo formativo de agroecología del IES Bellaguarda. El edil de Medio Ambiente resaltó que en este proyecto “llevamos trabajando desde enero de 2020, un año después de que el Ayuntamiento de Altea adquiriese el Molí dels Moros, una importante infraestructura hidráulica de origen medieval, posiblemente de época andalusí, que es única en la Comunidad Valenciana por el mantenimiento de su bóveda”.

Joan Cascant señaló que en las microviñas del Molí dels Moros “se han plantado cepas de la variedad Malvasía”, y puntualizó que se va a recuperar “la antigua variedad llamada Faranná, habitual en nuestro territorio en el pasado. En Altea hay esta voluntad y pensamos que recuperar una plantación tan antigua como ésta, junto al Molí dels Moros, era interesante”. El viticultor añadió que “no sólo se trata de plantar viña, sino de recuperar valor en el territorio”, por ello, “la recuperación ha de ir más allá de cuestiones económicas, no sólo se han de buscar variedades estándar, sino variedades que se adapten al terreno y que tengan cosas que contar. Esta es una plantación no sólo agrícola, sino también medioambiental, de sostenibilidad, de cultura, de valor de la persona, de cambio de paradigma. No se hace vino para venderlo en cualquier sitio, sino que se hace vino para aportar valor”.

Finalmente, Cascant afirmó que un vino “ayuda a poder vivir mejor y da prestigio. Creo que Altea podría tener un material como este para expresarse ante su turismo. Un turismo que mire la tierra y que respalde a los labradores”.

Por su parte, el director del ciclo formativo de agroecología del IES Bellaguarda, Álvaro Miñana, explicó que el citado ciclo contempla dos años de estudios. “En el presente curso cuentan con 8 alumnos de 1º, y en 2º son 6 alumnos, los cuales se encuentran en estos momentos haciendo las prácticas de empresa”. A juicio de Miñana, “es maravilloso que hayamos podido participar, dentro del módulo de implantación de cultivos ecológicos, en esta práctica de implantar in situ un cultivo tradicional como es la vid, motivando al de poder hacer prácticas y de poder colaborar en este proyecto”.

El Molí dels Moros

El Molí dels Moros, o Molí Vell, es un resto de un antiguo molino medieval, se cree que de la época andalusí, vinculado al Reg Vell d’Altea. Se trata de un molino único en la Comunidad Valenciana de gran valor debido al estado de conservación de su bóveda. Se sabe de la existencia del molino desde la Edad Media, entre los siglos VIII y XVII, cuando los árabes, grandes maestros del aprovechamiento del agua, realizaron el trazado de canalizaciones, acequias y regadíos para el florecimiento de la agricultura. En Altea existen un total de cinco molinos, pero es éste el que tiene más valor.

Esta infraestructura hidráulica está ubicada en la margen derecha del río Algar cerca del puente de la autopista AP-7. En febrero de 2019 fue adquirido por el Ayuntamiento de Altea por un importe de 76.027,84 euros con la finalidad de declararlo como Bien de Relevancia Local, e incluirlo en el patrimonio histórico y público del municipio, “para consolidarlo en el futuro en su musealización como reclamo cultural, educativo y turístico por tratarse de un elemento diferenciador respecto de los pueblos de alrededor”, según indicó el alcalde Jaume Llinares.

En la Carta Puebla de Altea, fechada en 1617, se habla de la existencia de acequias como la del Reg Vell o del Molí que llevarían agua hasta la balsa de la alquería de Benimussa para hacer funcionar el molino. También se conserva parte de la balsa de agua, en parte soterrada y aprovechada para establecer campos de cultivo. Esta balsa triangular adosada al molino tiene unas dimensiones de 100 x 80 x 31 metros. La superficie total del molino y su terreno adyacente ocupa una extensión de 1.717,84 metros cuadrados.