Este sábado, Altea será la capital española de la música de banda con la celebración del 47 Certamen Internacional de Bandas de Música Vila d’Altea (CIMALTEA) que organiza la Societat Filharmònica Alteanense (SFA), y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Altea que aporta los 12.000 euros en premios, 6.000 para la banda ganadora y 3.000 para cada una de las otras dos bandas participantes, dado que las bases contemplan el concurso de 3 agrupaciones musicales con una plantilla de 135 músicos como máximo.

El evento vuelve a ponerse en marcha tras el aplazamiento de la edición del 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, y posiblemente sea el más largo de su historia al tener que esperar cerca de dos horas entre cada actuación para poder desinfectar con los protocolos sanitarios pertinentes anti covid el escenario y el patio de butacas del Palau Altea donde se celebra la competición musical, por lo cual el público deberá abandonar la sala tras cada actuación.

La temática de este 47 certamen se dedicará a la sostenibilidad del medio natural con el lema de “Parques Naturales”. Para ello, al acabar la edición de 2019, la SFA encargó al compositor Saül Gómez Soler (Ontinyent – Valencia, 1982) que compusiera la obra obligada que deben de ejecutar todas las bandas concursantes. Por ello, este sábado se estrenará la sinfonía número 1 del Gómez Soler “’Stones and Sea” que homenajea particularmente al Parque Natural Serra Gelada - Badia d’Altea. Según el autor, “la obra pretende lanzar un grito de alarma de necesidad urgente de reconducir la relación entre el ser humano y la Naturaleza”.

Las bandas participantes y sus obras a ejecutar

Este concurso musical, donde participan cerca de 500 músicos, es uno de los más significativos del mundo bandístico y está considerado como el segundo en importancia tras el Certamen de Bandas Ciudad de Valencia. El certamen se iniciará a las 12:00 horas en el Palau Altea con la presentación oficial de las bandas participantes y los miembros del jurado que estará presidido por Jan Cober, director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, al que acompañarán como vocales la directora de orquesta murciana, actualmente directora asociada de la Orquestra Vigo 430 y la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, Isabel Rubio; y David Rivas (Toro, Zamora), licenciado en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca.

El Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria iniciará a las 12:30 horas las audiciones de competición, bajo la dirección de Javier Enguídanos, ejecutando la obra de presentación “Dos Sonrisas”, de Juan V. Más Quiles. A continuación tocarán la obra obligada del certamen, y finalizarán su concierto con la obra de libre elección “Hell and Heaven 1ª Sinfonía”, de Óscar Navarro.

Por la tarde, continuará a las 16:00 horas la Agrupación Musical de Caravaca de la Cruz bajo la batuta de Víctor Rodrigo. Interpretarán la obra de presentación “12 de Junio” de Ignacio Sánchez, la obra obligada, y la obra libre “La Vall de la Murta”, de Andrés Valero.

Posteriormente, a las 19:00 horas actuará la Unión Musical de Almoradí, que dirige Juan Miguel Romero, con las obras “Socarrats i tramussers P.D.”, de Jaume F. Ripoll; la obra obligada; y “Symphony for Wind Orquestra”, de Luis Serrano, como obra de libre elección.

Finalmente Banda Sinfónica de la Societat Filharmònica Alteanense, dirigida por Rafael M. Garrigós, será la encargada de realizar la clausura musical del certamen iniciando su actuación a las 21:30 horas mientras delibera el jurado. La SFA estrenará el pasodoble “Geniària”, de Ximo Cano, y continuará con las obras “Tom Sawyer Suite - V. Happy ending”, de Franco Cesarini; “Clarinet Concerto – I. Giocoso”, de Philip Sparke, con el solista Marcos Ivorra; y finalmente se interpretará “Altea en el record III. La Orquesta Azul”, de Jaume Fco. Ripoll.

Premio y trofeos

La banda ganadora del CIMALTEA obtendrá 6.000 euros y el Trofeo Societat Filharmònica Alteanense. Las otras dos bandas recibirán 3.000 euros por su participación. Asimismo, el jurado podrá otorgar un premio especial al mejor solista, que recibirá un diploma acreditativo. Las bandas también pueden optar a la Batuta d’Or, un galardón que se otorga al director que haya obtenido Mención de Honor del Certamen en tres ocasiones. Finalmente, también se puede obtener el Corbatí d’Or, un galardón que se otorga a la banda que haya obtenido Primer Premio del Certamen en tres ocasiones. En este caso, si ganase la banda de Llíria se le otorgaría el Corbatí d’Or dado que consiguió el primer premio y mención de honor en los años 2003 y 2017.

Retransmisión del CIMALTEA

El certamen, que será presentado por la periodista alteana Vanessa Gregori, conductora de los informativos del canal autonómico valenciano À Punt, se podrá seguir en directo a través de Ràdio Altea y del canal municipal de la Societat Filharmònica y el del Ayuntamiento en YouTube, donde se ha previsto la emisión del mismo a través de una programación especial que dará inicio a las 10:30 horas y seguirá a partir de las 15:30 horas. El set informativo estará conducido por Joan Borja y Àngela Tecles y por el mismo pasarán los protagonistas de la jornada: directores de las bandas; el compositor de la obra obligada; presidentes de las bandas participantes; autoridades locales y autonómicas; el presidente de la SFA, Joan Carles Guillen y el coordinador del CIMALTEA, Juan Tomás Laviós, así como un gran elenco de personalidades del mundo de la dirección y composición bandística. Además, a través de las redes sociales de la SFA y las municipales se dará puntual información del evento.

Desde 1889, la Sociedad Filarmónica Alteanense ha sido la principal entidad cultural de Altea. En los años 30 del siglo XX mantenía la única biblioteca de la población -con más de 2.000 volúmenes- y, desde 1931 a 1936, editó la revista ALTEA de aparición mensual. Este dinamismo cultural hizo que la Sociedad Filarmónica Alteanense convocara y organizara en el año 1949 el I Certamen de Bandas de Música de Altea. Desgraciadamente, las dificultades económicas de la época no permitieron que esta iniciativa tuviera continuidad. El segundo Certamen de Bandas se llevó a cabo en febrero de 1973. Desde esta fecha hasta nuestros días, con el patrocinio del Ayuntamiento de Altea y de otras entidades y organismos, y con la organización de la Sociedad Filarmónica Alteanense, no ha habido ninguna interrupción excepto en los años 1992 y 1995 donde no se presentaron bandas a concurso.

Hasta el año 1978, el Certamen tuvo carácter provincial. Desde 1979 hasta 1989, el Certamen se convocó con categoría regional. A partir de 1990, el Certamen asumió categoría nacional. Y en 1996, con motivo de la 25ª edición, la Sociedad Filarmónica Alteanense le dio un nuevo impulso a este acontecimiento con la convocatoria de carácter internacional. Premios importantes, jurados de gran cualificación musical y una esmerada organización en la que participan más de 50 personas son las claves para que el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea haya merecido año tras año el reconocimiento y el prestigio a nivel estatal e internacional

Por otro lado, prestigiosos compositores y directores, como J. Alfosea, Carlos Cosmén, José M. Cervera, Jesús Montalbán, Vicente Sempere, Gerardo Pérez Busquier, Julio Ribelles, José Ferriz, Eduardo Cifre, Vicente Perelló, Bernabé Sanchís, Moisés Davia, Salvador Chuliá, Francisco Signes, Luis Blanes, Jef Penders, Rafael Talens Pelló, Bernardo Adam Ferrero, Pablo Sánchez Torrella, Francisco Grau Vegara, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Vicente Zarzo, José Vicente Egea, Johan de Meij, etc., han sido algunas de las personalidades del mundo de la música que han juzgado las actuaciones de las excepcionales agrupaciones musicales que han competido con deportividad para merecer el máximo galardón.