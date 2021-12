La Casa de Cultura acoge la presentación de los libros ganadores de los Premis Altea de Literatura 2021

Los Premis Altea de Literatura i Investigació ya tienen en la calle a las obras ganadoras de los apartados de Literatura Infantil Juvenil, “El bosc de les ombres” de Ignaci García Barba; y de Novel·la i Prosa Creativa Carmelina Sánchez-Cutillas, “Aire” de Elvira Cambrils, editadas por Aila Edicions. El tercer libro de la obra ganadora en el apartado de Investigación “El poema Coral romput: Estellés i Ovidi, el text i la paraula” de Jordi Bosch Canalias saldrá próximamente a la luz editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

La Casa de Cultura de Altea se llenó el pasado 2 de diciembre hasta los límites de su capacidad para dar la bienvenida a las dos nuevas publicaciones de los “Premis Altea de Literatura i Investigació”. Esta doble novedad literaria fue apadrinada por la concejala de Cultura, Aurora Serrat; el presidente de la Fundació Caixaltea, José Miguel Cortés; el director de la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, Joan Borja; y los respectivos autores, Ignasi Garcia Barba y Elvira Cambrils.

Aurora Serrat destacó “el éxito de convocatoria que los ‘Premis Altea’ habían recogido en la presente edición de 2021, con 161 originales participantes (de los cuales, 59 en el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, y 91 en el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa’. Con su publicación de los libros premiados que ahora presentamos se culmina la dimensión más importante de los ‘Premis’, en donde tenemos la satisfacción de contar entre nosotros con los autores premiados, Ignaci García Barba y Elvira Cambrils”.

José Miguel Cortés, presidente de la Fundació Caixaltea que subvenciona el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas, felicitó a los autores y expresó su satisfacción personal por poder representar a la Fundació en aquel acto “como una entidad que no sólo ha contribuido al proyecto aportando la dotación económica del Premio Carmelina, sino también apoyando los ‘Premis’ desde su primera edición, desde el minuto cero”. Su intervención tuvo, además, un punto entrañable de emoción puesto que remarcó que este acto “será el último de presentación de los libros de los ‘Premis Altea’ en los que representaré a la Fundació Caixaltea, ya que, de acuerdo con los propios estatutos de la entidad, mi mandato ya habrá terminado en el próximo otoño de 2022”.

Por su parte, Joan Borja, después de agradecer de una manera especialmente efusiva la implicación que la Fundació Caixaltea y José Miguel Cortés han tenido efectivamente en la historia del lanzamiento de los “Premis Altea”, quiso reconocer también la implicación del Ayuntamiento de Altea y la Generalitat Valenciana, así como del resto de las entidades colaboradoras: el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y Aila Edicions. Además, como editor elogió la calidad literaria de los libros “El bosc de les ombres” y “Aire”, afirmando que son libros “que enganchan y se hacen leer, respondiendo a la obsesión que dota de sentido a la aventura de los ‘Premis Altea’: hacer volar los libros y ponerlos en peligro de encontrar lectoras y lectores”.

Finalmente, hablaron los verdaderos protagonistas de la noche. Ignasi Garcia Barba empezó a presentar “El bosc de les ombres” con la proyección de un original “booktrailer” que el público agradeció con aplausos. A continuación comentó las interioridades del proceso de creación de su novela que, en sus propias palabras, “combina el thriller sobrenatural y la novela de aventuras para crear una historia del estilo de la serie ‘Stranger things’. Para mí es un libro muy especial -explicó- porque lo he construido a partir de la idea originaria de un cuento que escribí con 16 años, y que me ha acompañado durante toda mi vida”.

Las intervenciones fueron cerradas por Elvira Cambrils. Entre otros muchos aspectos, destacó que “Aire” es una novela “que vino a mi encuentro: me llegó como idea en un momento determinado y tuve enseguida la necesidad imperiosa de escribirla, aparcando, incluso, la redacción de otra novela que en ese momento tenía en proceso”. La aurora explicó que las siete protagonistas de la novela “coinciden en un salón de belleza de una urbanización costera: Reflexos de Mar. Son mujeres normales, como las mujeres con las que convivimos fuera de la ficción. Pero comparecieron ante mí interpelándome con sus frustraciones y esperanzas, ¡y no pude resistirme a escucharlas!. Me ha dejado muy satisfecha”, confesó. Cambrils indicó que “me ha pasado como a uno de mis personajes: he sentido que el placer más sublime de la creación es la misma joya del proceso”. Como colofón, la novelista instó al público a hacer como las mujeres protagonistas de su novela, que al final consiguen sentirse protagonistas de su propia historia: “Os exhorto a cumplir con una de las obligaciones primordiales que tenemos en la vida: ¡la de ser felices!”, concluyó.

Y la felicidad del acto fue, precisamente, que al público asistente se le obsequió con un ejemplar gratuito de cada uno de los libros presentados. Los libros de los Premios Altea 2021, así pues, según Joan Borja, “comienzan a volar y a ponerse en peligro de encontrar lectoras y lectores”.