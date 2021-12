Cancelaciones y menos reservas en los bares de Benidorm por exigir el pasaporte covid

«¿Pasaporte covid, por favor?». Esta es la frase que desde el pasado sábado se escucha en la hostelería con aforo de más de 50 personas cada vez que un cliente quiere acceder. Las reacciones ante esta petición son del todo variadas; tanto que, incluso algunos, se niegan a enseñarlo o cambian de lugar para comer o cenar. Pedir el pasaporte covid en la hostelería de Benidorm está generando más de un problema que se está traduciendo ya en menos reservas, pérdida de clientes y, sobre todo, en las primeras cancelaciones para cenas de empresa o fechas como o Nochevieja.

Así lo confirman desde asociaciones como Abreca o Cobreca quienes apuntan a que, por ejemplo el pasado Puente, las ventas se han reducido hasta un 20% por la obligatoriedad de presentar el pasaporte covid en los locales «con gran aforo». En esos días festivos «ha venido a Benidorm mucha gente de otras comunidades autónomas en las que no está esta medida», explicó a este diario Álex Fratini, miembro de Abreca. Y, ¿qué ha provocado esto en algunos casos? Pues que «no lo tenían descargado, lo que ha provocado molestias o que la página no funcionara en ese momento». Al final, muchos, optaban por «irse a otros locales con aforo de menos de 50 personas donde no es necesario».

Porque en su negocio ha pasado que «en un grupo grande, dos no tenían el pasaporte y han decidido irse todos a otro sitio donde no lo piden», indicó. Algo que está generando «discriminación» entre los propios negocios; es decir, entre los que tienen «más espacio y se puede tener más distancia y los que son más pequeños». Una cuestión que también apoyó Pablo González, de Cobreca: «Para estas fechas tenemos reservas con mesas grandes. Si alguno no lo tiene, cambian de lugar». Lo que provoca que las ventas caigan. A todo se suma que los servicios se ralentizan: «Si tienes en hora punta a 30 personas esperando y tienes que pedir el pasaporte, dejas de atender a otras mesas, indicó González. A las pérdidas se suman las cancelaciones. «Se han anulado cenas de empresa porque alguno no tiene el pasaporte pero también, por ejemplo, he tenido ya un 30% de cancelaciones para Nochevieja, sobre todo, gente de fuera de la Comunidad».

Los hosteleros afirman que los protocolos no están tan claros: «Si tengo un cliente en la terraza en el paseo donde no es necesario pedírselo pero se dirige al baño, ¿tengo que decirle que lo enseñe?». Y esa es alguna de las dudas. Porque otra es tener que pedir el DNI y datos sanitarios personales a los clientes: «Nadie tiene porque saber quién eres o si te has vacunado o no cuanto entras a un bar».

El ocio pide a Sanidad que subsane fallos en la «app»

Los locales de ocio de la Comunidad Valenciana piden a la Conselleria de Sanidad que subsane los fallos del sistema de lectura del pasaporte covid porque entienden que perjudica a los negocios. Empresarios y trabajadores critican la lentitud y los problemas con la lectura de los certificados de los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, según la Coordinadora de Locales de Ocio y Hostelería. Desde Abreca y Cobreca de Benidorm también destacaron estos problemas y la necesidad de mejorar la «app».