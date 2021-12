La Nucía logra la macroárea educativa con un colegio, un instituto y una residencia estudiantil junto a la Ciudad Deportiva

La Nucía lleva años reivindicando un nuevo instituto. Y parece que finalmente sus peticiones han sido escuchadas por el Consell. O al menos eso parece porque la Conselleria de Educación ha dado el visto bueno al proyecto. El nuevo centro escolar se ubicará al lado de la Ciudad Deportiva Camilo Cano y, además, se complementará con otras instalaciones educativas en ese espacio. A esta infraestructura para ESO, Bachiller y FP se sumará un colegio privado, así como residencias de estudiantes o una futura facultad para enseñanzas relacionadas con el deporte.

Así lo avanzó este lunes el alcalde del municipio, Bernabé Cano, quien explicó que la Ciudad Deportiva de la localidad incluirá también un área destinada a infraestructuras educativas junto al actual colegio La Muixara. Así, el Ayuntamiento ha recibido ya el visto bueno a la memoria y el proyecto para su segundo instituto cuya ubicación se ha proyectado en una parcela de 14.000 metros cuadrados junto a ese colegio.

El actual IES nació para albergar a medio millar de alumnos y duplica en estos momentos esas cifras. El nuevo contará con 16 aulas para ESO, 6 para Bachiller y 10 para Ciclos Formativos. El presupuesto para esta obra, según el alcalde, es de cerca de 14 millones de euros. Y, ¿por qué se hará en la zona deportiva? Porque, entre otras cuestiones, el Ayuntamiento apuesta a que los ciclos formativos sean relacionados con el deporte.

De hecho, ya se imparten uno medio y uno superior en esta materia con 60 alumnos «que el año que viene serán 120», indicó el alcalde. La intención es que un estudiante, si así lo quiere, pueda cursar toda su formación en esta zona y pueda ser relacionada con el deporte. Así, también se está avanzando con la Universidad de Alicante para contar con una facultad relacionada con estas enseñanzas. Con todo, en la zona, ubicada junto al nuevo pabellón deportivo, también se construirá un nuevo colegio, esta vez de iniciativa privada.

El alcalde anunció este lunes más proyectos para 2022 que contarán con una inversión municipal de 12 millones de euros. Entre ellos, un edificio de la «Smart Tourist Office» junto al Estadi Olímpic con un presupuesto de 4 millones de euros. Un edificio polifuncional donde el turista tendrá una experiencia multimedia y digital sobre toda la oferta de La Nucía tanto deportiva, turística como medioambiental y donde tendrá acceso también a los nuevos deportes digitales.

Además, se destinarán la mitad de esos 12 millones de euros a obras en vías públicas y urbanizaciones como lar renovación de la avinguda Marina Baixa, que supondrá la remodelación al completo de una de las principales arterias de entrada a La Nucía. 2022 será también la fecha de inicio de las obras del Consultorio Auxiliar de Salud de Bello Horizonte para mejorar la atención sanitaria.

Sin opinión sobre su imputación «hasta que acabe el proceso»

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, no dará ningún tipo de declaración ni hablará sobre su imputación por cohecho y prevaricación por vacunarse antes de que le correspondiera, según el calendario establecido por Sanidad, «hasta que acabe el proceso» judicial que hay en marcha. El primer edil no se ha pronunciado en ningún sentido hasta este momento sobre este asunto y este lunes declinó hacer ningún tipo de valoración durante la comparecencia con motivo de la realización del balance del año de la gestión municipal. Cabe recordar que Cano fue vacunado contra el covid cuando aún no le correspondía en una la residencia de mayores del municipio vinculada al Ayuntamiento. La jueza ya ha rechazado el recurso presentado por la defensa del alcalde contra la continuación del proceso penal.