Salud Pública reabre aulas confinadas en la Marina Baixa sin hacer la PCR a los niños

«Debido a la situación en la que se encuentra el departamento de salud de la Marina Baixa, en estos momentos no es posible realizar pruebas diagnósticas pasados los 10 días del contacto estrecho en las clases o GCE —grupos de convivencia estables— afectados de su centro escolar». El colapso sanitario que vive la Marina Baixa debido al altísimo índice de covid-19, con una incidencia acumulada a 14 días de 695 casos por cada 100.000 habitantes, y el elevado número de aulas confinadas que hay en estos momentos han llevado a Salud Pública a autorizar el regreso de decenas de niños a sus centros educativos sin ni siquiera haberles realizado la prueba PCR para poder confirmar si tienen covid-19 o no. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en algunos centros educativos y entre muchas familias, que han mostrado su malestar por el riesgo de nuevos brotes que esta medida podría provocar en las aulas y dentro de las propias familias, a las puertas de que se inicien las vacaciones de Navidad.

Varios colegios de la comarca han recibido en los últimos días una comunicación de Salud Pública en la que les informa de esta nueva medida, que modifica sustancialmente lo que venía haciéndose hasta ahora: citar a los niños a los siete días de haber tenido el contacto con el positivo para realizarles el test que confirme o descarte la infección. La circular atribuye la decisión a «la situación epidemiológica en la que estamos y a la elevada incidencia de casos» y asegura que es una medida que se ha tenido que adoptar «de forma provisional» para intentar descongestionar el sistema. Principalmente, el servicio autocovid instalado en una carpa en el parking del Hospital Comarcal de la Marina Baixa, donde se centralizan, entre otras, todas las pruebas PCR a niños que han tenido contacto con un positivo bien en su centro escolar o bien en actividades extraescolares, y cuyos profesionales, según ha podido saber este diario, no dan abasto para atender tal avalancha de citas.

Los números no son para menos. Los colegios de Infantil y Primaria son actualmente un importante foco de transmisión del virus ya que en ellos convive el grueso de la población que todavía no está vacunada. Como ejemplo, basta, basta con observar que la Marina Baixa suma ahora mismo más de medio centenar de aulas cerradas tras haberse detectado en ellas algún caso positivo de contagio por coronavirus SARS-Cov 2, bien entre el alumnado bien entre el personal docente o no docente que trabaja con estos menores. O, dicho en otras palabras, a fecha de hoy hay más de un millar de niños pendientes de una prueba PCR, muchos de los cuales llevan ya más de una semana confinados y otros, incluso, más de diez días.

Vigilar síntomas y con FFP2

Ante esta circunstancia, y ante la imposibilidad de atender todas las pruebas pendientes, Salud Pública ha notificado a los centros la nueva directriz: «Las aulas que se encuentren en periodo de aislamiento por un caso confirmado, a la espera de la citación de la PCR, podrán retomar la actividad de forma presencial sin la realización de la misma» una vez que hayan transcurrido más de 10 días desde que se confinaron y en el caso de que las personas afectadas no presenten síntomas compatibles por la infección.

Ahora bien, la circular añade ciertas recomendaciones. Por un lado, «deberán vigilar la aparición de posibles síntomas sospechosos con la infección covid para no acudir al centro educativo y solicitar atención médica». Además, en el caso del «alumnado de los centros de Secundaria que se incorporen en esta situación», la circular sugiere el uso de «mascarilla FFP2». Por último, solicita a los centros «extremar las medidas de precaución y vigilancia» ante la aparición de síntomas compatibles entre los docentes o alumnos de dichas aulas.

Además de a familias y a centros escolares, la reapertura de aulas confinadas sin hacer la PCR a los niños también ha indignado al grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas. El diputado autonómico José Juan Zaplana ha criticado a la Conselleria de Sanidad «por no hacer su trabajo correctamente». A su juicio, «esta falta de pruebas y, por tanto, de rastreos de posibles positivos, pone en peligro a las personas pero también a los negocios, a los que se les impone una restricción detrás de otra para intentar atajar una ola de contagios que, después, no se controla ni se rastrea correctamente desde el ámbito sanitario». Zaplana también expone el riesgo que puede suponer «la vacunación a partir de este miércoles en niños a los que no se les ha hecho la PCR y no sabemos si están o no contagiados», por lo que ha reclamado a Salud Pública que recapacite y dé marcha atrás en su decisión.