Rechazo unánime en La Vila al parking que planea el Consell en la playa del Paradís

No al aparcamiento para vehículos y caravanas en primera línea de la playa del Paradís. Esta es la reacción unánime del Ayuntamiento de La Vila Joiosa tras conocer el proyecto que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad tiene previsto para esta zona de costa que aún se conserva casi al natural. Gobierno y oposición han acercado posturas en esta asunto y propondrán al Consell un cambio de ubicación del mismo.

La actuación que pretende llevar a cabo la conselleria se ubica en la primera línea de esta playa, en concreto, en la zona de servidumbre. El proyecto es un aparcamiento para vehículos y caravanas de 180 plazas en una zona que actualmente no está urbanizada y aún conserva alguna parte de dunas y naturaleza. Aunque si bien es cierto que los usuarios ya la utilizan para aparcar sus vehículos al acudir a la playa.

El primero en pronunciarse sobre este asunto fue el PP en la oposición. Este partido mostró su disconformidad sobre este asunto y, finalmente, la moción que iban a elevar a pleno para intentar cambiar la ubicación del mismo fue apoyada por todos los grupos políticos y se convirtió en una moción conjunta de toda la corporación. Gobierno, formado por PSOE, Compromís y Gent per La Vila, y oposición (PP y Cs) votaron este jueves por unanimidad rechazar el proyecto del Consell tal y como está ahora formulado y que el departamento autonómico pare la licitación del proyecto que tiene ya en marcha.

Otra ubicación

El municipio no rechaza totalmente el proyecto ya que supone una inversión importante, aunque no están de acuerdo con la ubicación. Defienden que el Ayuntamiento «lleva muchos años trabajando para conseguir que el turismo que venga a nuestra localidad se caracterice por ser un turismo de calidad» y que «no debemos permitir que un espacio de primera línea de playa sea ocupado por 4.600 metros cuadrados de asfalto para que aparquen los vehículos». La propuesta defiende además que la primera línea «debe ser para uso y disfrute de los ciudadanos» y que la actual playa del Paradís «permanece todavía casi en estado natural».

Así que con esos argumentos, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa otra ubicación a solo unos metros de la actual. En concreto en uno de los viales que da acceso a otras calas del municipio como la del Bol Nou. Allí, el consistorio ha propuesto la cesión a la conselleria de otros 4.600 metros cuadrados de suelo público para la realización, como alternativa, del parking proyectado en primera línea de costa. Porque argumentan que, aunque sí hay un problema real de aparcamiento, la solución no es llenar de asfalto esa zona del Paradís. Así aprobaron solicitar a la conselleria que modifique el actual proyecto para ubicarlo en esas parcelas y que, si esa cesión de suelo no es posible, se «elimine el proyecto actual» para no dañar esa primera línea de playa.

Con todo, en la sesión plenaria de este jueves también se aprobó elaborar un estudio de viabilidad para proceder al soterramiento del cableado aéreo del Casco Histórico de la Vila Joiosa. Y, entre otros asuntos, la bonificación del 25% para las obras de todos los inmuebles comprendidos en el ámbito del Conjunto Histórico de la Vila Joiosa. Aunque se han desestimado las solicitudes de bonificación ICIO del 95% al no contar con el informe favorable de la arquitecta municipal quien indicó que «si bien se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico de la Vila Joiosa, y procede su declaración de especial interés histórico- artístico», no se cumplen todos los requisitos.