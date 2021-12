Altea construirá en 2022 un ecoparque y un Centro de Día para personas dependientes

El futuro urbanístico y la digitalización como pueblo inteligente de Altea serán el caballo de batalla que desarrollará el Ayuntamiento durante el año 2022 con la finalización del nuevo PGOU (el vigente es de 1982), “a falta de la aprobación del informe medioambiental”, la terminación de los trámites de los planes parciales de Bellas Artes y de Montahud, y la instalación de nuevas infraestructuras “que con un presupuesto de 4 millones de euros para los próximos tres años, producirán un importante cambio en el municipio en cuanto a su dotación de servicios y sistemas inteligentes”, según desveló este lunes el alcalde de Altea, Jaume Llinares, durante su comparecencia anual por Navidad ante los medios de comunicación para hacer balance del año que termina y anunciar los proyectos del próximo año.

Llinares estuvo acompañado por los portavoces de los dos partidos del gobierno de coalición municipal formado por Compromís y PSOE, Diego Zaragozí y Vicenta Pérez respectivamente. El alcalde informó que el próximo año “desarrollaremos dos proyectos muy importantes para la calidad de vida de los alteanos: el Centro de Día para personas dependientes, y el Ecoparque. El primero estará financiado por la Generalitat Valenciana y se ubicará finalmente en una parcela del plan parcial Bellas Artes tras desestimar la de la calle Santa Teresa por su difícil acceso. Y en cuanto al Ecoparque, financiado por el Consorcio de Resíduos, aún no hay un sitio determinado ya que la tragedia de nuestro pueblo es que no tenemos una zona industrial y hemos de recalificar suelo, pero posiblemente se ubicaría en el polígono Montahud o en los terrenos del futuro Expoaltea”. En este sentido, Llinares añadió que junto a esta zona se ubican las instalaciones y terrenos de la Cooperativa Agrícola, que está en concurso de acreedores desde febrero de 2020, y que es intención del Ayuntamiento “comprarle a Caixaltea la hipoteca de la Cooperativa para ser acreedores preferentes, y como forma más segura para garantizar nuestra propuesta de que pase a ser propiedad de los alteanos”. Para ello, “le hemos explicado al administrador concursal y al juez los motivos por los cuales el Ayuntamiento quiere comprar los terrenos e instalaciones de la Cooperativa Agrícola: que de ahí depende el futuro del pueblo pues se ubicarán el cementerio, el ecoparque y la zona industrial, dando cabida a emprendedores y posibilitando el emplazamiento de empresas que por ahora no pueden estar en Altea. Esperamos que sea posible y que la gestión directa sea llevada por el Ayuntamiento”, apostilló.

En cuanto a la segunda fase de regeneración del frente litoral que se está realizando actualmente, el alcalde de Altea aseveró que “las obras se acabarán el 24 de mayo próximo, tal como prometimos. Ha habido algunos retrasos pero para acabarlas en plazo la empresa va a estar trabajando también por la noche”, añadió.

Explicó que desde la legislatura pasada “llevamos arrastrado dos proyectos importantes que queremos finalizar: la canalización de la infraestructura hidráulica desde el depósito de agua del Montahud al de Les Rotes, y la construcción de una potabilizadora. Los dos proyectos tienen financiación de la Dirección General del Agua y de los Fondos Europeos, respectivamente”.

Y por último anunció que Altea tendrá una Oficina de Orientación Laboral en el primer trimestre del próximo año, “una oficina pionera en todo el territorio valenciano que dará servicio presencial y on-line al municipio de Altea y de la comarca, ayudando y orientando a las personas que tengan problema para encontrar empleo, además de que con esta oficina se evitará el desplazamiento de los alteanos a Calpe”.

Balance del año 2021

De presentar el balance de las actuaciones municipales durante 2021, se encargaron los portavoces. Diego Zaragozí destacó que el turismo, la cultura, las infraestructuras, el medio ambiente y el deporte “han sido principalmente las patas de una mesa en donde la economía del municipio se ha sustentado”. Así, afirmó que gracias al plan de sostenibilidad turística “en breve seremos el primer municipio con menos de 50.000 habitantes que tendrá el certificado de Destino Turístico Inteligente”. En la cuestión cultural, Zaragozí subrayó principalmente el logro de que en Villa Gadea se instale el Centro de Interpretación Carmelina Sánchez-Cutillas “auspiciado por la Generalitat Valenciana y la Academia Valenciana de la Lengua”. Sobre la ecología, el edil indicó que el proyecto “Altea Zero Emissions” se está comenzando a instalar placas solares en los edificios públicos municipales y “estamos poniendo en marcha un plan de ahorro energético del que se beneficiarán económicamente los ciudadanos y las empresas del pueblo”. Diego Zaragozí también señaló que en estos seis últimos años “hemos reducido la deuda municipal de 20 a 5 millones de euros, por lo que auguramos que se acabará la legislatura con una deuda de cero euros. Lo que permite que hagamos obras con financiación propia como la parte terrestre del frente litoral”. De igual modo, comentó, entre otras cuestiones, que se está cambiando completamente la climatización del Palau Altea “con maquinaria más ecológica y moderna, pues la que había tiene más de 20 años”, que se está cambiando la pista del pabellón polideportivo Garganes con un presupuesto de 60.000 euros, que se está renovando completamente la piscina municipal “cuya gestión la llevará directamente la Empresa Pública de Desarrollo Municipal”, y que se está llevando a término el cambio del alcantarillado en las calles Sol, Remei, Empedrat, Alacant, Moncau y Convent, además del saneamiento del paseo marítimo.

Por su parte, Vicenta Pérez destacó que desde el PSOE “hemos aportado una visión de modernidad y convivencia con ideas por la igualdad y la solidaridad en todos los aspectos sin importar que concejalía lleva a cabo el trabajo, siempre en aras de mejorar la vida de los alteanos”. Pérez indicó que el Plan Edificant “ha permitido que tengamos finalizada la reforma total del colegio de L’Olla, y que se esté acabando el comedor del colegio Les Rotes, la accesibilidad al colegio Blanquinal, y mejoras en la Guardería Municipal para el próximo año”. La portavoz socialista añadió que en el apartado de Servicios Sociales se ha duplicado el presupuesto municipal para el próximo año, y que desde el inicio de la pandemia “fue una cuestión preferente la ayuda a las familias y personas más desfavorecidas sin escatimar esfuerzos, por lo que hemos ampliado el numero de trabajadores sociales y las instalaciones del Centro Social”.