Benidorm aprobará la versión final del Plan Ensanche Levante y lo enviará a Conselleria para la Declaración Ambiental

El Ayuntamiento de Benidorm aprobará provisionalmente en el próximo pleno la versión final del Plan Parcial 1/1 Ensanche Levante del Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm, documento que ya incluye los cambios derivados de los informes municipales, sectoriales y de empresas suministradoras de servicios. También se aprobará el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica.

La moción propondrá asimismo la remisión a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad la propuesta de plan y el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica, fechado en diciembre de este año, para la emisión de la pertinente Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. Este trámite, según ha explicado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, “finalizará la fase ambiental y dará inicio a la fase urbanística que es de exclusiva competencia municipal”.

Además, el pleno también resolverá las alegaciones formuladas durante el plazo de información pública a la versión preliminar del Plan Parcial siguiendo el criterio del informe técnico del arquitecto municipal.

Entre ellas destaca la formulada por el Mercadillo Pueblo, que ha sido desestimada “al contravenir el Plan General”. La desestimación ha sido justificada por el informe técnico al reseñar la “imposibilidad de ubicación de grandes superficies terciario comerciales, tanto alimentarias como no alimentarias, permanentes o no sedentarias, de acuerdo a las definiciones del propio Plan General, como a las autonómicas, Ley de Comercio (LECOVA) y Plan de Acción Territorial del Comercio (PATSECOVA)”. Es decir, que no procede el establecimiento del citado mercadillo si la actividad no sedentaria pretende continuar con el tamaño de una gran superficie comercial.

En ese sentido, Caselles ha insistido que en los planos y memorias existentes “se deja patente que este Plan parcial apuesta por el establecimiento del comercio de proximidad”. De hecho, la nueva versión del Plan establece tres bandejas terciarias obligatorias diseminadas dentro del sector “que por su definición se van a destinar al comercio de proximidad y a pie de calle por el que tanto ha apostado y luchado este Ayuntamiento, restringiendo y anulando la posibilidad de implantar grandes superficies”.

Con respecto al mercadillo Pueblo y la desestimación de la alegación formulada por sus representantes, la edil se ha apoyado en los informes técnicos y ha recordado que “en las normas urbanísticas del Plan no se habla en ningún momento del mercadillo, ni de que sea compatible con la venta non sedentaria”.

Ensanche Levante abarca algo más de 560.000 metros cuadrados y destina el 65% del suelo a zonas verdes y equipamientos públicos. El 35% restante contempla la construcción de viviendas residenciales, turísticas y hoteles, que se distribuirán en torres con una altura mínima de 20 plantas. Dentro de los usos lucrativos predomina el terciario hotelero y comercial y se reserva un porcentaje para vivienda de protección pública.