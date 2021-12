Hasta tres veces sonó este miércoles el nombre de Benidorm en el reparto de premios de la Lotería Nacional. Tras varios años en blanco y sin apenas protagonismo en este Sorteo Extraordinario de Navidad, la ciudad turística ha vuelto en 2021 por la puerta grande tras pescar, ni más ni menos, que una parte de tres premios diferentes, un cuarto y dos quintos, que suman en total 8.804.000 euros. En todos los casos, se ha tratado de dinero «muy repartido» y que, mayoritariamente, ha ido a parar a turistas que en algún momento de este año tan complicado han pasado su estancia en la ciudad, tal y como explicaron los loteros que han tenido la suerte de vender los números agraciados y que también coincidieron en afirmar que repartir millones este año les ha hecho «especial ilusión» debido a la complicada situación en la que nos encontramos de nuevo debido a la pandemia.

La primera vez que se oyó Benidorm fue muy temprano, a las 9.23, cuando los niños de San Ildefonso sacaron la bola con el número 92052, un quinto premio de 60.000 euros por cada serie. El número se vendió en El Racó de la Sort, un despacho de lotería ubicado en pleno Rincón de Loix, en el número 57 de la avenida del Mediterráneo, y cuyos propietarios habían decidido cerrar este miércoles debido a la huelga convocada por los loteros de todo el país para protestar por las bajas comisiones que perciben. Alertado telefónicamente de que habían vendido el premio, Gregorio Cano Cortés, uno de sus responsables, llegó pasadas las diez de la mañana al establecimiento, aún incrédulo por lo que había ocurrido y sin saber que desde la ventanilla de su tienda habían repartido 24 décimos de este número; o, dicho de otra manera, 144.000 euros. «Llevamos cincuenta años vendiendo lotería, seis con décimos del Sorteo de Navidad, y es la primera vez que damos un premio en estas fechas», explicó emocionado, sin saber todavía que su estreno en un 22 de diciembre sería por partida doble.

Un minuto antes de las once de la mañana, el 42833, premiado con 20.000 euros por décimo del cuarto premio, volvió a poner el foco en esta misma administración. En este caso, fueron 43 los boletos vendidos y 860.000 euros, que elevan a 1.004.000 los euros repartidos en este despacho. En ambos casos, según explicó Gregorio Cano, se trata de números del denominado «décimo azul» o décimo electrónico, que se extrae a través de una terminal a demanda del cliente. «No sabemos quiénes pueden ser los agraciados porque no ha venido nadie a decirnos nada, pero es muy probable que se los haya llevado gente de fuera y, en algunos casos, que se hayan llevado incluso varios décimos para repartir entre familiares o amigos», indicó el lotero, quien reconoció estar muy feliz, a pesar de no jugar ninguno de los dos cupones premiados: «A pesar de todo, hoy es nuestro día de suerte».

Por último, la Administración número 1 de Benidorm, ubicada en pleno centro, a escasos metros del popular Passeig de la Carretera y en mitad de la conocida como «calle de los vascos», puso el colofón a una mañana «de oro» para la ciudad. En este caso, gracias al 24198, premiado con otro quinto y del que en este despacho se habían vendido la friolera de 130 series, 1.300 décimos. «Muchísimo, hemos vendido muchísimo», no paraba de repetir Severiano Balaguer, el responsable del establecimiento, el decano en la ciudad y uno de los que más volumen de participaciones vende de toda España. Su alegría no era baladí: 7,8 millones de euros ha sido la cantidad repartida entre quienes tuvieron la suerte de cara el día que se acercaron a La Primera a comprar este número de lotería, en su mayoría «turistas de todos los lugares de España», aventuró a indicar el lotero. Por eso, apenas se acercó hasta allí nadie para celebrar, a excepción de un hombre que reconoció que había adquirido dos décimos del 24198 en esta administración, pero que no los llevaba encima en ese momento.

Balaguer explicó que no es un número que vendan aquí habitualmente, sino que les tocó este año en el reparto de las series que no están asignadas a ninguna administración. Además de los décimos que se vendieron por ventanilla, alrededor de diez series también fueron distribuidas a través de la web de la propia administración, que a excepción del año pasado, cuando no repartió ningún premio en Navidad, también suele aparecer entre los puntos agraciados por este sorteo.

«El año 2020 fue muy complicado porque se vendió muy poco, pero en este 2021 hemos notado otra vez que la gente ha estado más ilusionada, ha comprado más lotería y también que ha venido más a Benidorm», explicó Severiano, antes de descorchar junto a los otros dos empleados las botellas de cava que tenían preparadas por si caía algún premio. Y no pierden la esperanza: «Para el Sorteo del Niño esperamos repetir», dijeron sonrientes.

Recuperación tras un año 2020 «muy malo» por el covid

La venta de lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad se ha recuperado ligeramente en Benidorm en este 2021 tras un 2020 que la mayoría de loteros de la ciudad coincide en calificar de «muy malo» debido a la pandemia de covid-19, que vació por completo durante meses la ciudad turística. Severiano Balaguer explica que este año, en momentos puntuales del año, «hemos tenido la ventas desbordadas» y que los décimos de la administración número 1 «se han repartido por toda la geografía de España». En otros despachos, como el de Gregorio Cano, también han aumentado sus ventas con respecto al primer año de la crisis sanitaria, pero afirman que «el verano fue muy bueno, pero en otoño la ausencia del Imserso se ha hecho notar y ha mermado las ventas».