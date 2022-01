«De no ser por las vacunas, los hospitales no habríamos soportado esta sexta ola»

Aunque reconoce que estamos de nuevo en una situación grave, también defiende que la propia enfermedad ha demostrado la eficacia de las vacunas: «Sin vacunas los hospitales estaríamos en el caos».

La comarca de la Marina Baixa fue la primera de la provincia en entrar de lleno en la sexta ola de la pandemia, cuando todavía nadie había oído hablar de Ómicron. Con o sin la cepa sudafricana del SARS-CoV 2, la Unidad de Cuidados Intensivos que dirige José María Carrasco, no ha dejado de atender a una media de diez pacientes diarios con covid-19 en los últimos dos meses, una cifra que se ha mantenido más o menos invariable, mientras los contagios se multiplicaban día a día de manera exponencial.

¿Hay realmente un antes y un después de la vacuna o es lo que quieren hacernos creer?

Por supuesto que lo hay. Con el nivel de contagios en el que nos movemos estos días, con más de 2.000 positivos diarios, si no fuera por la vacuna los hospitales estaríamos sumidos en el caos, totalmente invadidos de covid, sin capacidad de respuesta y con todo arrasado... No lo habríamos soportado. Es la gran diferencia de esta ola: que ahora hay muchísimo más diagnóstico, pero mucha menos gente que requiere hospitalización. La comparación es clara. Hace un año, con una incidencia muchísimo menor, teníamos el doble de hospitalizados, habíamos suspendido todos los permisos, las intervenciones quirúrgicas y en UCIs como la nuestra, que tiene doce camas, tuvimos que ampliar capacidad en unidades de reanimación, quirófanos, etcétera, para llegar a tratar a la vez hasta 32 pacientes. Ahora, con más del triple de positivos al día que entonces, seguimos con una media de diez camas en UCI con pacientes covid. Quien no vea la diferencia, es porque no la quiere ver.

Pues parece que todavía hay muchos que prefieren mirar hacia otro lado.

Es cierto que los hay, pero yo creo que aquí también ha fallado mucho la comunicación. La propia evolución de la enfermedad después de las vacunas ha desmontado el discurso de las personas que son negacionistas, sus teorías ya no tienen sentido. Aunque, bueno, también hay personas que niegan alto tan evidente como un volcán.

Cuénteme su experiencia sobre todo esto desde una Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Cómo han notado en el trabajo del día a día el efecto de las vacunas?

Bueno, se ha notado porque, en general, los pacientes vacunados que llegan a ingresar en UCI son personas afectadas por otras patologías previas que son ya de por sí graves, como trasplantados renales que están tomando inmunodepresores para evitar el rechazo, personas con linfomas o con otros tumores que están recibiendo tratamientos muy fuertes, diabéticos con obesidad mórbida..., mientras que en el caso de no vacunados llegan pacientes de todo tipo: gente sin enfermedades subyacentes, gente joven.

¿En qué proporción aproximadamente?

Con más de un 80% de población vacunada y un 20% que no lo están, si de verdad no funcionaran las vacunas lo lógico es que en UCI ingresaran en la misma proporción 80-20. Pues bien, estamos viendo que, en la práctica, es exactamente al revés: de diez personas que ingresan, ocho son no vacunados y dos están vacunados. Es un argumento que por sí solo tira por tierra todo el negacionismo.

Hay muchos expertos que están afirmando que ahora el propio coronavirus, después de tantas mutaciones, es menos agresivo.

Sí, así es. Se cree que esta variante nueva genera menor severidad en el paciente porque penetra menos en los pulmones y tiene más afección en las vías aéreas. Pero nosotros, en la Marina Baixa, ya teníamos una incidencia muy elevada desde semanas antes de que llegara Ómicron y, sin embargo, el grado de ocupación del hospital en su conjunto y de necesidad de UCI también era mucho menor.

¿Han detectado cambios en el perfil del paciente que llega a UCI tras la aparición de esta nueva cepa?

Nosotros todavía nos movemos en rangos de presencia de Ómicron en torno al 20% en la última secuenciación que se hizo; es una variante que ha entrado hace relativamente muy poco tiempo. Y, además, también hay que tener en cuanta que el paciente que llega a UCI es porque está francamente mal; el que va bien no llega nunca a la UCI. Pero, en general, sí podríamos decir que ahora se ven pacientes de edades más jóvenes, entre 50 y 60 años, y que apenas tenemos gente mayor.

Los científicos más optimistas afirman que Ómicron podría ser el principio del fin de la pandemia. ¿Qué opina usted?

Yo no soy especialista en ese campo, pero los expertos en salud pública dicen que no tienen todavía elementos concluyentes para discernir si esta variante realmente se está comportando de una manera más benigna por la vacunación o porque es en sí más benigna. Esa es la gran incógnita ahora. Lo que sí sabíamos es que cuando una infección viral es poco letal y muy transmisible, asegura su propia vida, que es lo que persigue un microorganismo; mientras que si es muy letal, como le ocurre por ejemplo al ébola, resulta que no sale de ahí. El virus de más éxito es el del resfriado común, que también es un coronavirus. Estaría muy bien que esos pronósticos se acaben confirmando científicamente.

Al ritmo que está creciendo la enfermedad en estas Navidades, ¿cree que las restricciones impuestas son suficientes? ¿Teme lo que pueda venir en enero, después de las fiestas?

Creo que debería haber habido más control, ya no por la gravedad de la enfermedad sino por el boom de contagios. Yo no soy experto en economía, pero sí he visto mucho sufrimiento. Y, aunque lo que estamos viendo es que la enfermedad ahora no es tan grave, si hay una explosión de casos, los hospitales se acabarán colapsando. No es lo mismo que haya cien que que haya cien mil. Si los contagios no se frenan, enero puede volver a ser muy duro. Y en los hospitales estamos preparados para lo peor.

¿Cree que la reducción de la cuarentena a los contagiados de 10 a 7 días ha sido correcta en estos momentos o puede contribuir a empeorar las cosas?

Pienso que todavía no hay evidencia científica de que un paciente a los siete días ya no tenga capacidad de contagiar, hay pocos estudios que lo garanticen. Nosotros en UCI, por ejemplo, no levantamos el aislamiento hasta que no hay dos PCR negativas con 48 horas de diferencia entre sí. Quizás se ha tomado esa decisión demasiado pronto.