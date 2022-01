Benidorm pierde 1.342 habitantes en un año y vuelve a tener menos de 70.000 empadronados

El pasado año Benidorm superaba la barrera de los 70.000 habitantes; y lo hacía tras siete años situándose por debajo de este umbral y la lucha por seguir aumentando en población. Pero la pandemia y los movimientos de personas generados en el primer año de crisis sanitaria ha vuelto a reducir el número de vecinos en la ciudad. En concreto, el municipio ha perdido 1.342 vecinos en un año y vuelve a situarse por debajo del umbral que consiguió pasar doce meses antes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizaba a principios de este 2022 las cifras oficiales del padrón a 1 de enero de 2021 (los datos oficiales más recientes). La llegada de la crisis sanitaria lastró el incremento de población de las grandes ciudades, entre otras razones por el movimiento de la población a zonas rurales, la vuelta a sus países de residencia, la mortandad o la baja tasa de nacimientos. Y Benidorm no ha sido una excepción. Es uno de los municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia que también se ha visto lastrado en sus cifras de población por estas razones.

Así lo confirmaron a este diario varias fuentes consultadas quienes apuntaron a que la situación sanitaria ha hecho que muchos vecinos hayan regresado a sus lugares de origen, ya sea en la provincia, Comunidad Valenciana, España o en el extranjero, ante la falta de trabajo u otras razones. Pero también se une otro factor: los residentes extranjeros que tienen que renovar su padrón cada dos o cinco años (según su país de origen) y que muchas veces no realizan este trámite. Además, hay otro problema histórico: la población que reside pero no se empadrona aunque pasen prácticamente todo el año en ella. Algo con lo que el Ayuntamiento de Benidorm lucha cada año a través de campañas de concienciación.

Todo ello se refleja en las cifras totales de población. Según el INE, Benidorm tiene 69.118 personas censadas en la última actualización. Esto supone una diferencia de 1.342 vecinos respecto al año anterior; una cifra que arroja la diferencia entre aquellos que han «caído» del censo y los que se han sumado a él. Así, fuentes municipales confirmaron que se presentaron alegaciones para reconocer a cerca de 500 vecinos que han sido aceptadas. Con ellas se ha llegado a la cifra actual.

Doce meses antes, el municipio ganó 1.729 empadronados y superaba el umbral de 70.000 habitantes (70.450 para ser exactos). Algo que no se daba desde el 2013 cuando registró 73.768 personas en el padrón. Entre las causas de ese incremento del padrón, había varias claras: las campañas para mostrar las ventajas de estar empadronado o la tarjeta de residentes para aparcar en la ciudad; pero también el interés de los británicos que tienen sus residencias en la capital turística por la llegara del Brexit. Con todo, la cifra más baja de vecinos se dio en 2016 cuando había 66.642 habitantes.

Pero la pandemia pudo con ese punto que animó a empadronarse y muchos decidieron volverse a sus lugares de origen. Según algunas fuentes, entre ellos habría británicos que, al no haber casi actividad turística y cerrar negocios, habían tomado el camino de vuelta a Reino Unido.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, explicó que «seguimos teniendo problemas para que se empadronen los residentes internacionales». No solo los británicos, sino de cualquier nacionalidad. Pero además, existe ese «olvido» de renovar el padrón tanto por parte de ciudadanos de la UE como extracomunitarios. «Tenemos una masa de personas en Benidorm que no ha hecho ese trámite», añade. Aún así, considera que no es una cifra alarmante la que ha bajado el padrón por las circunstancias que ha conllevado la pandemia. «Hay gente que no se ha movido» a pesar de todo.

Lograr los 75.000

Benidorm lleva años con un objetivo marcado en la retina: llegar a 75.000 habitantes. Porque eso supondría subir en un escalón y considerar al municipio como gran ciudad y tener así más beneficios del estado para ampliar o mejorar servicios. Así que el Ayuntamiento continuará promoviendo que hay que empadronarse: «El objetivo es que toda la gente que viva en Benidorm se empadrone», indicó Pérez. Porque, además de los beneficios que tenga para la ciudad, el alcalde recordó que «todas las políticas que hemos hecho para dar ayudas están vinculadas al padrón». De ahí que sea también muy importante para los vecinos en sí.