Benidorm invierte otros 50.000 € en el centro de salud del Rincón mientras Sanidad desatasca la construcción de uno nuevo

El Ayuntamiento de Benidorm ha invertido cerca de 50.000 euros en varias actuaciones de mejora en el Centro de Salud del Rincón de Loix, ejecutadas a final de 2021 y centradas en el acceso al propio centro y en la renovación de algunos espacios que se encontraban deteriorados debido al paso del tiempo.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, la concejal de Sanidad, Mónica Gómez, y el de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, han visitado hoy el centro para conocer de primera mano los trabajos realizados y allí, el primer edil ha destacado que la instalación “precisa de un mantenimiento continuo”, de ahí que se hayan acometido “estas obras en los accesos, muy necesarias para la mejora y acomodo del centro sanitario, ya que son muchos los pacientes que acuden con silla de ruedas, andadores, muletas, además de las urgencias que son atendidas con camillas por el personal sanitario”.

Los trabajos efectuados han consistido básicamente en la reconstrucción de las rampas de acceso para hacerlas más anchas y ajustadas a la normativa, así como se ha creado un pórtico de acceso y barandillas, y colocado pavimento antideslizante. Igualmente se ha reconstruido el umbráculo que une las dos edificaciones del consultorio y que protege a los usuarios de las inclemencias del tiempo; se han impermeabilizado las cubiertas de ambas zonas, se ha instalado iluminación ‘led’ en los accesos y ventilación forzada en los espacios no ventilados.

De igual modo se ha adecuado el acceso del aseo para personas con movilidad reducida mediante una puerta corredera accesible y se ha procedido a la reparación de puertas y manillas por el deterioro que presentaban. También se ha dado solución a los malos olores de los aseos del edificio secundario y se ha acometido el pintado de varias consultas y el hall principal.

En total, la inversión ha ascendido a 48.253,23 euros y el plazo de ejecución ha sido de dos meses.

El Ayuntamiento, ha dicho el alcalde, “lleva cumpliendo en los últimos años el compromiso que adoptamos con la Conselleria para mantener estas instalaciones en el mejor estado posible con una inversión constante”, una inversión que, en opinión de Pérez “es aún más importante ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo”.

Es por ello que el alcalde ha subrayado que el carácter provisional de esta instalación sanitaria, que se prolonga ya durante varias décadas, “hace que cada día sea más necesario el nuevo Centro de Salud comprometido por la Conselleria de Sanidad y que tanto se ha reclamado desde este Ayuntamiento y por la sociedad civil benidormense, especialmente del Rincón de Loix, así como por el propio personal sanitario que presta servicio en estas dependencias”.

En ese sentido, Pérez ha recordado que en junio pasado la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto básico de construcción del Centro de Salud del Rincón de Loix, que coincidió con el anuncio de Conselleria de que esta infraestructura iba a ser considerada ‘estratégica’ y en línea con lo solicitado por el Ayuntamiento, “se le iba a dar prioridad a su ejecución”, por lo que la futura instalación se incluyó en el Plan ‘Crèixer +’, y se fijó el final de la obra en 2023.

“Muchos meses después”, ha continuado el alcalde, “seguimos a la espera del proyecto de ejecución que tiene que redactar y remitir la propia Conselleria como paso previo a la obtención de la licencia de obra y a la licitación de los trabajos”.

Pérez, no obstante, ha confiado en “recibir este documento en breve, para que no haya nuevos retrasos en el calendario fijado por la Conselleria”. La previsión inicial, recordó, era la de licitar y adjudicar la obra antes de finalizar 2021, “algo que finalmente no ha sucedido debido a este retraso”.

El presupuesto de la Generalitat para 2021 recogía para este año una inversión de 800.000 euros, que no ha llegado a materializarse, lo que llevó a la Conselleria a redistribuir el coste del proyecto, 4,3 millones de euros, en los dos próximos ejercicios. Así, para este 2022 el presupuesto autonómico incluye una partida de 1,8 millones de euros para las obras de construcción, dejando el resto los 2,5 millones restantes para el siguiente ejercicio.

El nuevo Centro de Salud se ubicará en la calle Zamora número 5, en una parcela de 3.558 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento en 2017 junto a los campos de fútbol ‘Antonio López’.