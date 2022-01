Altea recupera el Poaor del Pontet, una infraestructura hidráulica del siglo XVIII

Altea ha recuperado el Poaor del Pontet, una infraestructura hidráulica del siglo XVIII que se encontraba soterrada junto al actual aparcamiento Basseta y los huertos urbanos adyacentes al mismo que fue descubierta por casualidad en 2015 mientras se hacían las obras de riego por goteo para dichos huertos. El Poaor es una antigua fuente pública que forma conjunto con una placita escalonada en forma de anfiteatro de unos 60 metros cuadrados y con una anchura de 12 metros. La fuente tiene doce chorros de agua que se alimentaban de la acequia del Riego Mayor, y “estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XIX, cuando la modernización del sistema de distribución de agua en el pueblo hizo que se abandonara el lugar y que con el tiempo quedara soterrado”, según indicó esta semana el historiador alteano Juanvi Martín.

Ahora, tras seis años de excavaciones y 16 campañas arqueológicas, ha salido a la luz completamente el Poaor, y para celebrarlo, coincidiendo con la semana del 405 aniversario de la Carta Puebla de Altea otorgada el 11 de enero de 1617, el Ayuntamiento ha programado una jornada de puertas abiertas para este próximo domingo a las 10 de la mañana donde se mostrará a los ciudadanos este yacimiento con explicaciones de Juanvi Martín y el arqueólogo local Pedro Jaime Zaragozí. Una hora después habrá un recorrido por la calle La Sèquia hasta la calle Pont de Moncau desde donde dirigirán los asistentes al antiguo molino medieval de Bellaguarda que se ubica entre la Plaça de l’Aigua y la Costera del Mestre la Música con tal de mostrar las distintas vertientes hidráulicas que había en el pueblo.

El concejal de Urbanismo, José Orozco, anunció que el espacio del Poaor “se convertirá en un centro de interpretación al aire libre donde el agua será la principal protagonista”, pues “además de que es la fuente más antigua de Altea”, en el entorno “también tenemos la otras infraestructuras hidráulicas como la Sèquia Mare del Riego Mayor, el sifón del ‘Caragolet’ que aun está en funcionamiento, y el escurridor de Pessària que servía de drenaje”. Al respecto, el arqueólogo Pedro Jaime Zaragozí explicó que toda la zona “es pantanosa y se supone que en el subsuelo de el Poaor hay una fuente natural”. Mientras que la concejala de Cultura, Aurora Serrat, afirmó que “este yacimiento nos abre otro punto clave donde se pueda estudiar la historia de Altea mediante el agua”, y aseveró que el Centro de Interpretación y el pequeño anfiteatro del Poaor “también serán escenario de conciertos o representaciones de micro teatro”.

22.000 euros para adecentar el espacio

El edil Orozco explicó que el ayuntamiento ha invertido 22.000 euros “en adecentar todo el espacio desbrozando un inmenso cañaveral que tenia una gran frondosidad por el agua existente. Se han colocado diferentes elementos de carácter museístico como por ejemplo una serie de barandillas para delimitar el recorrido de las futuras zonas visitables en el interior de la parcela. Hemos reubicado los vallados ganando muchísimo espacio, sobre todo en la zona donde estará el futuro centro de interpretación pero también el acceso al yacimiento en sí. Y se ha colocado una malla anti hierba en todo el lugar”. Orozco agradeció el trabajo “e insistencia” de Juanvi Martín y Pedro Juan Zaragozí “para que el ayuntamiento se implicara y les apoyara en el descubrimiento y puesta en valor de este yacimiento”, y también indicó que todo ha sido posible “gracias a la colaboración de los propietarios del terreno, Felip y Mavi Zaragozí y al trabajo de los voluntarios locales Vicent Sevila, Alex Pérez, Joan Ronda, Rubén Ponsoda, y las ONG’s De Amicitia y European Heritage”.

El arqueólogo señaló que “aunque el descubrimiento del yacimiento como tal fue en 2015, dos años antes Juanvi Martín observó, mientras investigaba y estudiaba todo el regadío y acequias de Altea, que en este espacio la acequia tenia una fábrica distinta al resto, que era más ancha, y además había unos sillares con una forma muy peculiar en su parte superior: la forma de la base de los cántaros que se habían ido colocando a lo largo de los años. En 2013 solo eso era visible en medio de miles de cañas”.

Un yacimiento “espectacular”

Zaragozí continuó explicando que en 2015 se removió el lugar “para construir los huertos urbanos e instalar el riego por goteo, y entonces salieron a la luz más restos materiales de esos sillares. Y a partir de ahí Juanvi y yo nos pusimos a excavar, y le comunicamos al Ayuntamiento el descubrimiento”. Después vendrían las campañas arqueológicas hasta un total de 16 durante seis años para llegar a la actualidad. Si bien al principio los investigadores no esperaban encontrarse con “un yacimiento tan espectacular”, con el tiempo fue saliendo a la luz un yacimiento “sumamente importante para el municipio que ahora se pone en valor y que se expone para disfrute de los ciudadanos”. El siguiente paso será continuar con las excavaciones al lado del Poaor pues, según el arqueólogo, “hay otro tipo de restos visible. Se trata de una canalización que parte de la fuente que drenaría los sobrantes de agua hacia otro lado. Aun no hemos profundizado, pero podría haber otra infraestructura mas, o incluso una tercera, pues buscando referentes en otros pueblos, siempre hay tres estructuras: una fuente en primer lugar de la que se abastecerían los humanos, un abrevadero para los animales, y por último la peor agua que se utilizaría para lavar. La próxima campaña será excavar donde pensamos que estaría el abrevadero”, apostilló.

Por su parte, el historiador Juanvi Martín explicó que hay un documento de 1782 que se conserva en los archivos de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo “donde se nombra el camino del Poaor y el riego de La Basseta. De ahí, comenzamos a ligar cabos uniendo la información escrita, la transmisión oral y los restos encontrados para encajar todo el puzzle”. Martín enfatizó que una vez descubierto en su totalidad el Poaor “no imaginábamos nunca que fuese una infraestructura hidráulica tan importante con una forma tan peculiar como la de un anfiteatro, con 12 metros de largo y con otros tantos chorros. Eso hizo pensar a mucha gente que eran restos romanos, pero no lo son. El piso de la fuente que vemos ahora no es el original. Por alguna razón, nuestros antepasados decidieron elevar el nivel del suelo algo mas de un metro y nos regalaron el rastrillado mas antiguo del pueblo con piedras blancas de arenisca tosca y negras de la cantera Quintanes formando un hermoso abanico sobre el que los alteanos de hace 200 ó 300 años se reunían para charlar o hacer vida social”.

El Poaor se encontraba cuando se construyó a unos 400 metros fuera del casco urbano. Juanvi Martín explicó que lugares como este “son los que hacen pueblo. Fuentes públicas, plazas, sitios donde la gente no solo venia a por agua o a lavar su ropa, sino que era también un punto de reunión donde se juntaban y hablaban”. El historiador siguió comentando que cuando no había agua corriente en los domicilios “las mujeres solteras de la casa eran quienes iban a por agua con sus cántaros, garrafas o tinajas pequeñas. De manera que, si venían las chicas solteras también acudían los mozos para verlas y comenzar una relación amorosa. Poder recuperar un yacimiento de esta envergadura nos facilita entender como vivían nuestros antepasados. No es un yacimiento tan espectacular como un templo o una estructura prehistórica como nuestra Penya del Vicari en la sierra Bèrnia. Pero esto es algo que pueden haber vivido nuestros bisabuelos y bisabuelas, y que el Poaor fuese el punto de encuentro para demostrarse su amor, ¿por qué no?”, concluyó.