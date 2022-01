María Sánchez de Mora Vidal: «El mensaje es claro: el turismo puede convivir con el covid, pero sin relajar la protección»

¿Cuál es el futuro que le espera al sector turístico en este año que esperamos sea de transición entre el pico de la pandemia y el control de la misma?

Lamentablemente, la realidad nos ha demostrado que es complicado hacer previsiones. En diciembre confiábamos en que el sector se estaba recuperando y llegó la variante ómicron a cambiarnos de nuevo el rumbo. España es una superpotencia turística, con un recorrido positivo a lo largo de los años, y tiene las conexiones, las infraestructuras y el personal profesional para continuar siéndolo en cuanto la situación mejore. Hemos demostrado ya que nos podemos adaptar en tiempo récord, aprender, innovar, y que muchos de los cambios positivos que ha provocado esta situación van a quedarse. La flexibilidad ha quedado demostrada, y la capacidad del sector de pasar de un extremo al otro, también. Confiamos que este año sea el de la recuperación gradual, de la confianza, y de, lamentablemente, la costumbre para convivir con la incertidumbre.

Algunos expertos hablan de que el covid ha demostrado que hay que cambiar el modelo turístico, ¿qué opina?

La pandemia ha demostrado que el sector está formado por empresas y personas que somos flexibles y que podemos adaptarnos. Si hay que cambiar tres veces la fecha de un congreso se cambia. Se ha demostrado que se pueden flexibilizar las condiciones de una reserva de hotel, los profesionales han aprovechado para formarse mientras estábamos confinados. En definitiva, el modelo turístico va acorde a los tiempos y que muchos de esos cambios se han realizado ya para siempre. Muchos cambios también se han acelerado, pero ya existían, porque si hablamos por ejemplo de los checkings en hoteles sin presencia de personal, o de automatizar procesos, trabajar en remoto, eventos híbridos, etc... Todo eso ya existía. Pero, obviamente, la situación de la pandemia lo ha hecho avanzar mucho más rápidamente. Por supuesto, hay tendencias que ahora están en alza (espacios naturales, grupos reducidos), pero no se debe de perder de vista su total complementariedad con otros productos o recursos turísticos. En resumen, el modelo turístico funciona, porque es un modelo flexible, dinámico e innovador. Lo que tiene que hacer es seguir adaptándose a los cambios.

¿Estaría en cuestión el modelo de sol y playa tan popular, por ejemplo, en Benidorm?

¡Cuidado! Benidorm es el ejemplo de que el sol y playa está muy sano y que además ha aprendido a complementarse con otros modelos. En Benidorm convive el turista de sol y playa con el turista congresual y de incentivos, o con el familiar que quiere visitar un parque temático. También conviven nuestros mayores y, créame, fue uno de los primeros destinos que los consumidores elegían para canjear su bono viaje de la Comunidad Valenciana, aún fuera de los meses de sol y playa.

¿Qué deben hacer los hoteles para demostrar que son destinos seguros?

Comunicar que lo son, demostrarlo en todos los canales que tengan a su alcance, y no relajarse en sus medidas anticovid. Es decir, hacer lo que ya han estado haciendo. No hay medias tintas, o cumples los protocolos o no estás en el mercado. Las asociaciones hoteleras han demostrado que se adaptan con una rapidez impresionante a la situación. Han cambiado cientos de protocolos en muy poco tiempo para adaptarse. Se han creado sellos de calidad, formaciones internas... y los clientes lo han celebrado volviendo a alojarse.

¿Piensa que el sector turístico ha sido uno de los grandes damnificados por la crisis del covid? ¿Se le ha apoyado?

¡Por supuesto que lo ha sido!, y, además, recordemos que el turismo representaba antes de la pandemia el 12,4% del PIB empleando a más de 2,7 millones de personas. Se debería haber apoyado más al sector, y a todos los niveles, desde grandes compañías hoteleras a autónomos y pymes, porque el turismo es el motor de la recuperación. Es tan transversal que, si se le apoya, se está apoyando a muchos otros sectores productivos.

Fitur. ¿Pierde protagonismo?

No, porque es de las pocas ferias que sigue en pie este año. Lo que ha ganado es en precaución y flexibilidad. Se ha desplegado todo un protocolo para adaptarse a posibles cancelaciones y extremar las medidas sanitarias. Todo esto refleja un deseo muy fuerte de ser ejemplo de que podemos y debemos recuperar la actividad turística. El mensaje es claro, el turismo puede convivir con el covid, y los profesionales de este sector hemos de ser las primeros en dar ejemplo.

¿Medidas como el Bono Viaje son efectivas?

¡Lo son! Rompen la estacionalidad, dan oportunidad de viajar a personas que no se lo habrían planteado sin ese apoyo, y consiguen poner en un listado empresas y destinos que de otra forma difícilmente se visitarían. Sólo intentaría mejorar dos aspectos: que no sean sólo un parche temporal, sino que se mantengan en el tiempo para determinados colectivos, y que los trámites de acceso no sean tan engorrosos. La brecha digital existe para con nuestros mayores y pueden sentirse excluidos de un proceso que mayoritariamente se gestiona online.

¿Ha perdido protagonismo y fuerza el turismo del Imserso?

Para nada. Nuestros mayores están deseando volver a viajar y las empresas, recibirles. Solo que, como sabemos, nuestros mayores han sido la población más afectada por la pandemia, y por tanto es normal el recelo, las dudas o la precaución a la hora de volver a viajar, al menos hasta que la situación sanitaria se normalice.