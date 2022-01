Cs pide actualizar la ordenanza fiscal de estacionamiento para garantizar la igualdad de los residentes de Benidorm

“Algunos empadronados de Benidorm aparcan 4 horas gratis al día en la Zona Azul mientras otros deben pagar". Esta es la afirmación que el portavoz de Ciudadanos (Cs) de Benidorm, Juan Balastegui, ha utilizado para explicar la situación que según su partido están viviendo algunos residentes de la ciudad que aparcan en esas plazas. Por tanto, piden actualizar la ordenanza fiscal de estacionamiento para garantizar la igualdad de derechos de los residentes de Benidorm

El motivo, según ha explicado el edil de la oposición, es que la ordenanza de tasas y exenciones de la Zona Azul se aprobó en 2011 en base a un mapa de calles que está "completamente desactualizado". Para corregir esta situación, Ciudadanos llevará al pleno de Benidorm una propuesta, al entender que esta circunstancia “además de ser una injusticia puede estar vulnerando la ley al discriminar a unos ciudadanos frente a otros”.

El portavoz de Cs, Juan Balastegui, ha indicado que “se trata de un tema pendiente, que discrimina a residentes de primera frente a los de segunda, que no ha sido resuelto tampoco con la aprobación de las nuevas zonas de aparcamiento naranja y verde”. Por este motivo, “esperamos que el resto de la Corporación nos apoye y el rodillo no vuelva a bloquear una cuestión que está amparada por la ley”.

Balastegui ha explicado que hay muchos vecinos de Benidorm, de calles del centro, que a día de hoy no tienen que pagar la Zona azul de 9 a 10, de 13 a 14 horas, de 16 a 17 horas ni de 19 a 20 horas, mientras sus vecinos de la misma manzana, empadronados en una calle diferente, si tienen que hacerlo. Esto se debe a que la ordenanza se hizo hace más de una década en base a unas zonas de estacionamiento regulado que nada tienen que ver con las actuales. “Nos encontramos, por ejemplo, que los empadronados en la calle Ruzafa no tienen que pagar esas horas, mientras los de l’Aigüera o Emilio Ortuño, viales anexas, sí tienen que hacerlo. Esto se debe a que cuando se aprobaron las tasas en 2011 el estacionamiento de muchas calles era gratuito, pero pasaron a ser de pago en 2013, fecha de la primera gran ampliación de Zona Azul de la última década (en aquel momento se añadieron 345 nuevas plazas). Desde aquella fecha, ningún gobierno, ni el popular ni el socialista, corrigieron esta situación. El portavoz de Ciudadanos ha incidido en que el Ayuntamiento, como Administración pública, debe velar por que se cumplan la legalidad establecida en el principio básico de igualdad de todos los ciudadanos de Benidorm.

Pero el gobierno local no tiene la misma opinión. El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, indicó que la no se puede modificar ahora mismo esa circunstancia porque el contrato, que se aprobó en 2015 por el gobierno entonces del PSOE y Liberales, tiene vigencia hasta el 2025, por tanto "provocaría una reclamación por parte de la empresa concesionaria". Así, apuntó que las calles que no ese incluyen "son mínimas" y "muy pocos vecinos" han pedido esta cuestión. Así alegó que "al lado de cada calle de zona azul se han hecho zonas de residentes como zona naranja o se harán verdes" por lo que pueden aparcar de forma gratuita los vecinos.

Con todo añadió que "el objetivo de la zona azul es la rotación de vehículos" y eso no se cumple si hay coches aparcados cuatro horas seguidas. Añadió que el gobierno local rechazará esta propuesta tras consultarla con los técnicos.