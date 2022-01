Altea suspende la fiesta del Mig Any y espera a junio para decidir si se celebrarán los actos festivos

Las fiestas del Mig Any de Moros y Cristianos en Altea, que debían de celebrarse desde esta semana hasta el próximo domingo 6 de febrero, han sido suspendidas por decisión de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, tras acordarlo así la junta electa de este organismo festero y los presidentes de las 18 comparsas que forman parte de la federación, “frente a la situación actual de contagios de la sexta ola de esta pandemia”, según se indica en una carta remitida por la Federació a todos los festeros.

La misiva, firmada por el presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Vicent Lloret, explica que “se decide suspender y aplazar todas las actividades del Mig Any Fester 2022, que debían celebrarse del 22 de enero al 6 de febrero, por el hecho de no poder realizarlas como se debe, primando por encima de todo la salud de todos”, y anuncia que “se verá cómo va la situación en estos meses siguientes, como máximo junio para no entorpecer con las fiestas de barrio, para que en el momento que se pueda celebrar cualquier tipo de acto festero, plantearlo y ponerlo en marcha”, sin tener aún “ninguna fecha concreta” para lo cual se convocará “una reunión en marzo, y entonces se decidirá”.

En el comunicado, Vicent Lloret pide “prudencia y paciencia” a los festeros, y especialmente “ilusión para poder seguir adelante y poder volver disfrutar de la fiesta de Moros y Cristianos como se debe”. El presidente del colectivo festero enfatiza en que “la Fiesta seguirá adelante. Al fin y al cabo, sois los festeros y festeras los que la nutrís y le dais vida”, y añade en la carta que “hemos esperado dos años sin poder disfrutar como se debe. Vale la pena esperar para que cuando mejore la situación, podamos celebrarla sin ningún tipo de sobresalto y con seguridad. Esperamos que todo lo que está viéndose pase pronto y se vuelva a la normalidad tan ansiada”, concluye.

Dos años de espera

Cabe recordar que el 31 de enero de 2020 fueron proclamados en el Palau Altea los cargos festeros de las fiestas de Moros y Cristianos de Altea de ese año en un acto al que asistieron cerca de 800 personas. Los reyes moro y cristiano, Miguel Lledó (Sarraïns) y José Luís Sanchís (Templaris), junto a los alféreces mora y cristiano, Bárbara Pérez (Moros d’Arsem) y Quico Martí (Cristians de la Muralla), eran los principales cargos de la Festa. A éstos les acompañaban las embajadoras mora y cristiana, Kika Lledó (Sarraïns) y Elvira Espinoza (Templaris); los abanderados de los bandos moro y cristiano, Esther Salinas (Sarraïns) y Miguel Ángel Rodríguez (Templaris); y los abanderados moro y cristiano de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Rafael Jordán (Moros de Bèrnia) y Matíes Ripoll (Creuats d’Altea). El Mig Any de 2020 se celebró con la ilusión puesta en las fiestas patronales y de Moros y Cristianos que tenían que celebrarse del 25 al 29 de septiembre, pero la pandemia del COVID-19 llegada en marzo echó por tierra todas las celebraciones festeras de 2020 y de 2021. Los cargos y el colectivo festero siguen pendientes de la evolución de las diferentes olas y variantes del coronavirus con la esperanza de poder celebrar las fiestas de Moros y Crristianos en el próximo mes de septiembre, entre los días 23 y 27. Tal como dice el presidente Vicent Lloret en la carta enviada a los festeros, hay que tener “prudencia, paciencia, y, sobre todo, ilusión para poder seguir adelante y poder volver disfrutar de la fiesta de Moros y Cristianos como se debe”. En marzo se sabrá que deciden los festeros en base a la evolución del virus y las medidas sanitarias que se adopten.