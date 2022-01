Comercio y hostelería piden nuevos bonos para incentivar el consumo en Benidorm

Los quince últimos días de 2021 no hubo en Benidorm tertulia, conversación telefónica o grupo de WhatsApp en el que se no se hablara a diario, varias veces al día, de los ya famosos bonos consumo lanzados por el Ayuntamiento de Benidorm para intentar que las compras navideñas se realizasen en la ciudad y, de esta forma, reflotar al tejido empresarial de los efectos de la pandemia con una lluvia de euros. Dos meses después, cuando la sexta ola ha puesto en alerta de nuevo a la ciudadanía y ha provocado un parón en el gasto similar al de los meses más duros de la crisis, comerciantes y hosteleros propondrán al Consistorio reeditar una nueva campaña de bonos que sirva para animar el consumo de cara a celebraciones que vendrán en el calendario de manera inminente, como San Valentín o el Día del Padre. Y, además, hacerlo con parte del dinero que tenía previsto gastar en la primera edición y que no se invirtió porque parte de los bonos no se llegaron a canjear: de 3,1 millones a 1,7 en total.

Representantes de agrupaciones como Aico (la Asociación Independiente de Comerciantes) o Abreca-Cobreca (la de Bares y Restaurantes) destacan que la campaña «Benidorm te da más» ha sido «la más efectiva de apoyo a las empresas de todas las que se han llevado a cabo desde que empezó la pandemia», tal y como mantiene el portavoz de los hosteleros, Alexandre Fratini. Su opinión es compartida por el presidente de los comerciantes, Raúl Parra, que indica que, aunque otras ayudas, como las denominadas «#BenidormTeEspera» o «#LuceBenidorm» no han estado mal, «la inyección económica de los bonos consumo las ha multiplicado». Por eso, Parra reconoce que su sector vería con muy buenos ojos el lanzamiento de nuevos bonos de descuento, aunque fuera incluso con una cantidad menor que la que se alcanzó en Navidades: «Quizá no sería necesario llegar a 50 euros por persona; a lo mejor con 20 o 30 euros ya sería beneficioso, porque animas a la gente a que consuma y, sobre todo, a que no gaste por internet o en el centro comercial —ubicado en el vecino municipio de Finestrat—, sino que lo haga en el comercio de aquí». Motivos para reclamar la puesta en marcha de esta campaña no les faltan. Los empresarios han calculado en unos 6 millones de euros el impacto económico directo que los bonos navideños dejaron en la economía local en apenas quince días, tres euros por cada euro invertido por el Consistorio, a pesar de que el objetivo inicial de la campaña cifraba su posible repercusión en 2 euros por cada euro subvencionado. De ellos, el 80% del gasto se realizó en comercios de todo tipo: desde pequeñas superficies de alimentación a tiendas de ropa, libros, perfumes, zapatos, ópticas, salones de estética, peluquerías, droguerías, y así hasta un total de 860 establecimientos participantes. El 20% restante recayó en negocios de hostelería. Los empresarios indican que de los 3,1 millones que el Consistorio presupuestó para esta acción, finalmente solo acabó gastando algo más de 1,7 millones, porque no todos los ciudadanos hicieron uso de todos sus bonos. «Si en la anterior edición sobró dinero, estaría muy bien gastarlo ahora y poder hacer dos tandas de bonos: uno antes del verano y otro para navidad», concluyó Fratini.