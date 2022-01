Benidorm ejecutará este año gran parte de las inversiones pendientes de 2021

Las inversiones vuelven a copar una buena parte del presupuesto municipal de Benidorm para 2022. Así, el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar este año 31 millones en obras, gran parte de ellas aún pendientes de 2021. Millonarios proyectos como la rehabilitación de la plaza de toros o la construcción del aula del mar, pero también la ampliación del cementerio o el desarrollo del polígono industrial.

El capítulo de inversiones para este año ha sufrido un aumento económico respecto al anterior. Así se desprende del borrador de presupuestos, al que ha tenido acceso este diario. En 2021 eran 24 millones los destinados a obras; en 2022 serán 31 millones en total. Con todo, cabe recordar que las cuentas municipales aún no han sido aprobadas y está previsto que se de luz verde al borrador en el pleno de este lunes, y con una amplia mayoría. Porque, aunque el PP tiene votos suficientes para sacarlas adelante, también ha firmado un acuerdo con el PSOE para lograr el apoyo de este partido de la oposición.

Pero, ¿en qué se va a invertir el dinero destinado a inversiones? Para empezar en grandes proyectos que «colean» de 2021; es decir, que se recogieron en el presupuesto del pasado año pero que no se han ejecutado por varias razones, como el retraso en los permisos de otras administraciones o concursos para adjudicarlas que han quedado desiertos y se han repetido. Y también con nuevas actuaciones o las propuestas de participación ciudadana.

Entre todos los recogidos en la larga lista, la implantación de una zona de bajas emisiones con 1,2 millones que cuentan con subvención del Plan Planifica de la Diputación. Estaba previsto arrancar en 2021 con 255.000 euros y alargarlo hasta 2023; ahora se ha trasladado el presupuesto a este año y el siguiente. También se ha cambiado la previsión de gasto para el polígono industrial 3/ 1, de un año a otro. El total de esta inversión es de 12 millones de euros. El presupuesto se ha movido para terminar en 2024 en lugar de 2023. A ellas se suman la ampliación del cementerio (3,1 millones), el proyecto de alumbrado de la IDAE; o la construcción del aula del mar. Este último supone una inversión de 660.000 euros que se planificó para 2021 aunque no se ha podido ejecutar tras quedar desierto en dos ocasiones el concurso. El Ayuntamiento sí ha logrado a la tercera tener una empresa para realizarlo.

Entre tanto proyecto, también están las obras millonarias de la Edusi como la construcción del albergue de la Séquia Mare (2,1 millones). Estaba previsto destinar 1,2 millones en 2021 y el resto en 2022. Ahora el borrador recoge el cambio de los mismos importes a 2022 y 2023. La rehabilitación de la plaza de toros ha cambiado de planificación en las cuentas. El proyecto de 8,6 millones de euros se iniciará finalmente este año. El resto, en 2023.

Algunas de estas inversiones cuentan con subvenciones importantes como esas relacionadas con la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) por la que Benidorm logró 10 millones de euros de fondos europeos. A pesar del retraso en ejecutar alguna de estas inversiones «no corren peligro», según fuentes municipales. Para empezar porque ya se ha justificado ese retraso ante las administraciones pertinentes, lo que evita cualquier imprevisto.

De hecho esta es una de las preocupaciones que desde hace meses planteó la oposición. Sobre todo, Ciudadanos (Cs) quien recordó que el gobierno del PP ya calificó estas obras de «inamovibles» aunque ahora sí han movido el presupuesto del pasado año a este». Así apuntaron que «es inviable completamente ejecutar tanta obra este año cuando no se ha hecho ya». La formación naranja ha presentado ya 7 enmiendas a este capítulo de inversiones del presupuesto (al borrador total se han entregado 12). Entre ellas proponen «mover» 300.000 euros del presupuesto para el polígono industrial 3/1 para cubrir las pistas exteriores del Palau d’Esports; restar 200.000 euros al proyecto de la plaza de toros para redactar uno destinado a rehabilitar el parque de l’Aigüera; y otros 50.000 euros de este proyecto para instalar taquillas en las playas; entre otras.

Acuerdo PP y PSOE para aprobar las cuentas municipales

El acuerdo alcanzado el pasado viernes entre PP y PSOE de Benidorm para aprobar los presupuestos hará que los socialistas no presenten enmiendas en esta ocasión a los presupuestos como sí hará el otro partido de la oposición, Ciudadanos (Cs). Así, a cambio del voto a favor del PSOE (aunque el PP tiene mayoría y no necesita estos votos), se ha firmado un compromiso de aceptar nueve propuesta de este partido en la oposición por parte del gobierno. Pero no se modificará el borrador de presupuestos sino que se consignarán en las cuentas en un plazo de tres meses.