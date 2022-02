Confrides deroga hasta cinco tasas e impuestos para atraer nuevas inversiones y servicios

Una supresión generalizada de impuestos para intentar atraer inversión y, con ella, más servicios, más empleo y más vecinos. El Ayuntamiento de Confrides ha aprobado en pleno la derogación de hasta cinco impuestos y tasas municipales dentro de un paquete de medidas que está llevando a cabo el equipo de gobierno del popular Rubén Picó para luchar contra la despoblación y la falta de oportunidades en los pequeños municipios.

En concreto, el Consistorio ha derogado ya de manera definitiva, tras no haber recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública, la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como el impuesto de plusvalías, ahora también anulado a nivel nacional tras una sentencia del Tribunal Supremo que lo declaró nulo. Y, además de ésta, también se han suspendido ya definitivamente las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); la tasa por la tramitación de licencias urbanísticas; la tasa por la expedición de documentos administrativos; así como la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil.

El primer edil ha explicado que la población, de unos 270 habitantes, puede permitirse no cobrar ni un euro por estos conceptos «si, a cambio, sirven para incentivar que la gente haga obras o que se instalen nuevos servicios que sirvan para crear empleo y dejar dinero en el pueblo». Picó también pone como ejemplo que hasta ahora solo hay una operadora de telefonía que da servicio a Confrides, «aunque hemos recibido otras ofertas, pero para tan pocos vecinos no les salía a cuenta. Ahora, si no tienen que pagar tasas, a lo mejor a las compañías ya les interesa venir». El alcalde defendió que el Consistorio está «ahorrando dinero de otros gastos» para llevar a cabo estas y otras medidas «que son buenas para los vecinos», como la supresión del canon de la farmacia.