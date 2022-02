Puig, sobre el fin de las mascarillas en los recreos: "El que tenga dudas, que siga usándolas"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este miércoles el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el patio de los colegios, una medida que comenzará a aplicarse a partir de este jueves y que afectará a miles de escolares de la provincia y del conjunto de la Comunidad. "Al aire libre en estos momentos no será obligatoria la mascarilla y, por tanto, tampoco lo será en los patios. Nosotros no queremos generar más confusión; esa es la recomendación y la normativa que hay y nosotros la vamos a respaldar".

Consciente, no obstante, del debate que se ha abierto entre algunos miembros de la comunidad escolar, como algunas asociaciones de padres o directores de colegios, que creen que es precipitado retirar las mascarillas sin estar todos los alumnos vacunados con la pauta completa, el jefe del Consell ha seguido defendiendo la medida y ha incidido en otra idea: "Que no sea obligatoria en la calle no implica que necesariamente se haya de quitar la mascarilla. En la anterior ocasión que se suavizó esta obligatoriedad, nosotros seguimos recomendando que se mantuviera. No es una obligación quitarse la mascarilla y tampoco en los centros", por lo que las familias que tengan dudas podrán decirle a sus hijos que sigan llevándola en el patio como hasta ahora.

¿Qué ocurrirá con las mascarillas en estadios, eventos o fiestas?

Cosa bien distinta es lo que ocurrirá con el uso de los cubrebocas en otros espacios, aunque sigan estando también al aire libre. "La mascarilla va a dejar de ser obligatoria en la calle, pero sí seguirá siéndolo en espacios masivos de celebración y donde haya mucha aglomeración de personas, como serán los estadios u otros espacios", ha recalcado Puig.

De hecho, el presidente de la Generalitat ha avanzado que este jueves mantendrá una reunión con la secretaria autonómica de Salud Pública, la directora general y los técnicos de Salud Pública para definir un protocolo con recomendaciones que se va a remitir a los ayuntamientos de toda la Comunidad para las fiestas populares, como las Fallas o las fiestas de la Magdalena de Castellón, "que son las más próximas", pero que también será de aplicación al resto de actos festeros que se celebren hasta nueva orden.

Puig ha reconocido que estamos "en una buena situación, la incidencia baja y el índice de reproducción está en el 0,6, lo que significa que está acelerándose la bajada de los contagios y, por tanto, lo más importante, que es la letalidad y la hospitalización", pero ha remarcado que "seguimos en pandemia y que estén bajando los contagios no significa que ya no haya personas que estén entrando en los hospitales, que sigan hospitalizadas y personas que lamentablemente mueran, muchas de ellas es cierto que también con otras dolencias, pero para muchas personas el covid todavía es una enfermedad mortal y eso lo tenemos que saber".